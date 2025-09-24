UKSSSC Paper Leak: जांच के लिए एसआईटी गठित, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी
उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएसएससी परीक्षा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित यह विशेष जांच दल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कार्य करेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि एसआईटी एक महीने के भीतर जांच पूरी करेगी। सरकार का उद्देश्य परीक्षा में हुई अनियमितताओं का पता लगाना और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करना है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। शासन ने यूकेएसएसएससी की परीक्षा की जांच को एसआईटी का गठन किया है। एडिशनल एएसपी की अध्यक्षता में यह विशेष जांच दल गठित होगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज निगरानी करेंगे। एक माह में पूरी जांच करेगी। मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।