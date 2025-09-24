UKSSSC Paper Leak: जांच के लिए एसआईटी गठित, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। शासन ने यूकेएसएसएससी की परीक्षा की जांच को एसआईटी का गठन किया है। एडिशनल एएसपी की अध्यक्षता में यह विशेष जांच दल गठित होगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज निगरानी करेंगे। एक माह में पूरी जांच करेगी। मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी।

