गरीबों के लिए खुशखबरी: उत्तराखंड़ में 19 महीने बाद उज्ज्वला योजना फिर से शुरू, आवेदन के लिए नियम-शर्तें

जागरण संवाददाता, देहरादून। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पात्र उपभोक्ताओं के लिए उज्ज्वला योजना की साइट खोल दी है। जिन उपभोक्ताओं के पास गैस सिलिंडर के कनेक्शन नहीं है। वह योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन योजना में सभी नियम शर्तों को विशेष ध्यान रखना होगा। वर्तमान में देहरादून जिले में 54 हजार परिवार उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं।

सरकार ने 19 माह बाद खोली उज्ज्वला योजना के पात्रों के लिए साइट



उज्जवला योजना की आवेदन की साइट मार्च 2024 में बंद कर दी गई थी। 19 माह बाद उज्ज्वला की साइट को खोला गया है। जो पात्र उज्ज्वला की पात्रता में शामिल होना चाहिते हैं। वह सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) से उज्ज्वला की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। पात्र को समय पर सभी दस्तावेज पूरे करने होंगे।

आवेदन करते समय पात्रों को नियम-शर्तों का रखना होगा विशेष ध्यान डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं। पात्र को योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए नियम-शर्त भी लागू किए गए हैं।