उत्तराखंड के युवाओं के लिए मौका, अब अपने आइडिया को फ्री में कराएं पेटेंट; सरकार ने किया ये बड़ा एलान

    By Ashok Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:19 PM (IST)

    Uttarakhand News | Ucost | उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फार साइंस एंड टेक्नोलाजी (यूकास्ट) युवा उद्यमियों को पेटेंट कराने का अवसर देगा। युवा यूकास्ट के पेटेंट सेंटर में पेटेंट फाइल कर सकते हैं। यूकास्ट पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर युवाओं को आर्गेनिक फार्मिंग कंप्यूटर एकाउंटिंग जैसे कोर्स में प्रशिक्षण देगा। यह प्रयास ग्रामीण युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करेगा।

    युवा उद्यमियों के नवाचार को पेटेंट कराने का अवसर देगा यूकास्ट।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। युवा उद्यमियों को अब अपने नवाचार और तकनीकी आविष्कारों को पेटेंट कराने का अवसर उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फार साइंस एंड टेक्नोलाजी (यूकास्ट) उपलब्ध कराएगा।

    प्रदेश के युवा और उद्यमी यदि कोई तकनीकी विकसित करते हैं तो वे यूकास्ट के किसी भी पेटेंट सेंटर में जाकर आसानी से पेटेंट फाइल करा सकते हैं। यह पहल युवाओं की प्रतिभा को मंच देने के साथ-साथ उन्हें विज्ञानी और तकनीकी क्षेत्र में पहचान दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

    यूकास्ट ग्रामीण युवाओं और महिला उद्यमियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कौशल विकास से जोड़ने की भी तैयारी कर रहा है इसके लिए वह पंजाब नेशनल बैंक से सहयोग लेगा।

    दोनों संस्थानों के बीच युवाओं की रोज़गारोन्मुखी आवश्यकताओं को देखते हुए आर्गेनिक फार्मिंग, नर्सरी विकास, कंप्यूटर एकाउंटिंग, सीसीटीवी इंस्टालेशन, मोटर मैकेनिक, यूपीएस एवं बैटरी मेंटेनेंस जैसे कोर्स के प्रशिक्षण प्रारंभ करने पर भी सहमति बनी है।

    दोनों संस्थानों ने मिलकर प्रशिक्षण का समय, पाठ्यक्रम और प्रतिभागियों की संख्या तय करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया। पीएनबी विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रमों को यूकास्ट के सहयोग से आगे बढ़ाएगा ताकि युवाओं को अधिक अवसर मिल सके। ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने का यह प्रयास सराहनीय माना जा रहा है।

    ‘प्रदेश के युवा और उद्यमी यदि कोई तकनीकी विकसित करते हैं या नवाचार करते हैं तो वे यूकास्ट के किसी भी पेटेंट सेंटर में जाकर आसानी से पेटेंट फाइल करा सकते हैं। संस्थान पूरा सहयोग करेगा।’

    - प्रो.दुर्गेश पंत, महानिदेशक यूकास्ट