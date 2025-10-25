राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार अब समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन में रहने के लिए वांछित सूचनाओं में ढील देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गृह विभाग ने कोर्ट में शपथ पत्र भी दिया है। इसके अनुसार ही विवाह पंजीकरण के लिए नियमावली में बदलाव किया जा सकता है। इस पर ध्यान दिया जाएगा कि निजता के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके।



प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है। इस कानून के तहत विवाह पंजीकरण व लिव में रहने की सूचना को पंजीकृत करने की व्यवस्था है। कुछ समय पूर्व लिव इन के नियमों को लेकर कुछ व्यक्तियों ने अदालत की शरण ली थी। इसमें उन्होंने लिव इन के प्रविधानों को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। इस पर सरकार ने अदालत में शपथ पत्र देकर नियमों में शिथिलता देने की बात कही है।