    'ऑपरेशन कालनेमि' मे देहरादून पुलिस की कार्रवाई, चमत्कार और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठग रहे दो ढोंगी गिरफ्तार

    By Tuhin Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:34 AM (IST)

    देहरादून पुलिस ने 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत दो ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया, जो चमत्कार और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। वहीं, प्रेमनगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वाले आठ छात्रों को हिरासत में लेकर उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। कोतवाली पुलिस ने आपरेशन कालनेमि के अंतर्गत कार्रवाई कर दो ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप पंत ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र से अलग-अलग स्थानों पर घूम रहे दो भेषधारी बाबा को थाने लाकर पूछताछ की गई।

    पूछताछ में पता चला कि वह चमत्कार दिखाने व खुद को देवता के अवतार बताकर और तंत्र-मंत्र के माध्यम से बीमारी आदि को ठीक करने के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे।

     

    चमत्कार के नाम पर ठग रहे थे

     

    स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यह भेष धारण कर चमत्कार करने व अन्य सभी समस्याओं का हल करने का आश्वासन देकर लोगों से रुपये ठगते हैं। आरोपितों ने अपना नाम गांव कुदेना सरायं छबीला जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) निवासी राजू और अदान गली चांदपुर जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) निवासी कल्लू सिंह बताया।

     

    हुड़दंग करने वालों छात्रों को पुलिस ने पढ़ाया कानून का पाठ

     

    प्रेमनगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वाले आठ निजी संस्थानों के छात्रों की काउंसलिंग कर उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया। थाना प्रभारी कुंदन राम ने बताया कि बुधवार को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक बिधोली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर हुडदंग करते कर रहे हैं। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुचां। मौके पर जाकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि हुडदंग करने वाले सभी युवक एक स्थानीय शिक्षण संस्थान के छात्र हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया गया तो वह आक्रोशित होकर शोर करने लगे।

    इस पर पुलिस सभी को हिरासत में थाने ले आई और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम नोएडा निवासी वंश राज, गाजियाबाद निवासी शौर्य सिंह, दिनेशपुर ऊधमसिंह नगर निवासी शुभम सिंह, लक्सर निवासी सुशांत चौधरी, रुड़की निवासी वत्स सैनी, सिरसा निवासी हर्ष कुमार, पानीपत हरियाणा निवासी हरमन सिंह और कांगड़ी दिल्ली निवासी हर्षित चौधरी बताया। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी छात्रों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया।
