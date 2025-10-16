'ऑपरेशन कालनेमि' मे देहरादून पुलिस की कार्रवाई, चमत्कार और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठग रहे दो ढोंगी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। कोतवाली पुलिस ने आपरेशन कालनेमि के अंतर्गत कार्रवाई कर दो ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप पंत ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र से अलग-अलग स्थानों पर घूम रहे दो भेषधारी बाबा को थाने लाकर पूछताछ की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ में पता चला कि वह चमत्कार दिखाने व खुद को देवता के अवतार बताकर और तंत्र-मंत्र के माध्यम से बीमारी आदि को ठीक करने के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। चमत्कार के नाम पर ठग रहे थे स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यह भेष धारण कर चमत्कार करने व अन्य सभी समस्याओं का हल करने का आश्वासन देकर लोगों से रुपये ठगते हैं। आरोपितों ने अपना नाम गांव कुदेना सरायं छबीला जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) निवासी राजू और अदान गली चांदपुर जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) निवासी कल्लू सिंह बताया।

हुड़दंग करने वालों छात्रों को पुलिस ने पढ़ाया कानून का पाठ प्रेमनगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वाले आठ निजी संस्थानों के छात्रों की काउंसलिंग कर उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया। थाना प्रभारी कुंदन राम ने बताया कि बुधवार को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक बिधोली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर हुडदंग करते कर रहे हैं। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुचां। मौके पर जाकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि हुडदंग करने वाले सभी युवक एक स्थानीय शिक्षण संस्थान के छात्र हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया गया तो वह आक्रोशित होकर शोर करने लगे।