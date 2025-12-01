1971 युद्ध में दुश्मनों के छुड़ाए छक्के, 54वीं पुण्यतिथि महावीर चक्र विजेता अनुसूया प्रसाद को दी श्रद्धांजलि

देहरादून: देश के सबसे कम उम्र के बलिदानी और महावीर चक्र विजेता अनुसूया प्रसाद की 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बलूनी पब्लिक स्कूल में एक भव्य और भावनात्मक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पूर्व सैनिकों, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने बलिदानी को नमन करते हुए उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति को याद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि 1971 के भारत-पाक युद्ध में मात्र 11 दिन के युद्ध प्रशिक्षण के बावजूद अनुसूया प्रसाद ने अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया और राष्ट्र की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से अलंकृत किया गया।

वीर नारी सम्मान कार्यक्रम वीर बलिदानी अनुसूया प्रसाद महिला समिति एवं होनरप्वाइंट फाउंडेशन की ओर से 30 नवंबर 2025 को वीर शहीद की स्मृति में वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक एम ए अफराज और स्कूल प्रशासन ने बताया कि यह कार्यक्रम वीर नारियों के सम्मान और उनके योगदान को समर्पित है। यह श्रृंखला 15 नवंबर से 16 दिसंबर 2025 तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जा रही है।

ट्राफियां प्रदान कर किया सम्मानित समारोह के दौरान हाल ही में 23–24 नवंबर को आयोजित खेल प्रतियोगिता के विजेताओं वीर शहीद अनुसूया प्रसाद मेमोरियल वालीबाल टीम और बलूनी स्कूल टीम को ट्राफियां प्रदान कर सम्मानित किया गया। शहीद की स्मृति में निरंतर सामाजिक कार्य वीर शहीद अनुसूया प्रसाद गौड़ विजय महोत्सव समिति, नौना द्वारा शहीद की स्मृति में वर्षभर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

समिति के अध्यक्ष दिनेंद्र चंद्र गौड़, उपाध्यक्ष अनिल गौड़, सामाजिक सलाहकार हेमंत नव कुमार, और अन्य सदस्यों द्वारा निम्न प्रमुख आयोजन किए जाते हैं: