    त्योहारी सीजन में बसों की टिकट बुकिंग फुल, दीपावली पर 200 अतिरिक्त बसें चलाएगा उत्‍तराखंड परिवहन निगम

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:23 PM (IST)

    उत्तराखंड परिवहन निगम ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए कमर कस ली है। दीपावली पर टिकट बुकिंग फुल होने के कारण 200 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया गया है। यह निर्णय यात्रियों को सुगमता से यात्रा करने में मदद करेगा और उनकी मांग को पूरा करेगा।

    त्योहारी सीजन में परिवहन निगम की लंबी दूरी की वोल्वो, एसी व साधारण बसों की टिकट बुकिंग फुल। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। अगर आप दीपावली की छुट्टियां मनाने घर जा रहे हैं और आपने ट्रेन का रिजर्वेशन या बस में आनलाइन सीट बुक नहीं कराई तो आपकी मुसीबत तय है। दरअसल, ट्रेनों में रिजर्वेशन की वेटिंग 200 पार है और बसों में आनलाइन टिकट बुकिंग फुल हो चुकी है।

    ट्रेनों में पूरा लोड साधारण बोगी जबकि बसों में साधारण श्रेणी पर रहेगा। स्थिति को देखकर उत्तराखंड परिवहन निगम ने 200 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी कर ली है। दीपावली पर घर जाने वालों की भीड़ शुक्रवार शाम यानी 17 अक्टूबर से बढ़ेगी। ऐसे में सीटों को लेकर इस बार भी स्थिति विकट हो सकती है।

    दीपावली पर इस बार सीधे तीन दिन की छुट्टी मिल रही है। दरअसल, 19 अक्टूबर रविवार को छोटी दीपावली और फिर 21 अक्टूबर सोमवार को दीपावली का अवकाश है। फिर गोवर्धन की 22 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी व 23 अक्टूबर भाईदूज को निर्बंधित अवकाश रहता है। जिस कारण सभी सरकारी कार्यालयों व अधिकांश शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा।

    ऐसे में अपने घर जाने वालों ने ट्रेनों में दो से तीन माह पहले रिजर्वेशन करा लिया था तो दूसरी ओर परिवहन निगम की सुपर डीलक्स वाेल्वो, एसी और आनलाइन टिकट बुकिंग से जुड़ी साधारण बसों के टिकट भी बुक हो चुके हैं। अब परिवहन निगम की ओर से लंबी दूरी की अन्य साधारण बसों के टिकट आनलाइन बुक करने शुरू कर दिए हैं।

    जो बसें कार्यशाला में मामूली कारणों से खड़ी हैं, उन्हें तत्काल ठीक कर मार्गों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। जिन मार्गों पर भीड़ का दबाव अधिक होगा, रिजर्व में रखी बसों को वहां भेजा जाएगा। सभी डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को बसों की कमी न होने दी जाए।

    क्रांति सिंह, महाप्रबंधक (संचालन)