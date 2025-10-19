उत्तराखंड रोडवेज का दिवाली तोहफा: यात्रियों के लिए दिल्ली, बरेली सहित इन रूटाें पर बढ़ाई अतिरिक्त बसें

Language
    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:18 AM (IST)

    उत्तराखंड रोडवेज ने दिवाली के मद्देनज़र यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी जैसे मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई हैं। आईएसबीटी देहरादून में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी, खासकर हल्द्वानी और बरेली काउंटर पर। यात्रियों को टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। रोडवेज ने 10 बसों को रिजर्व में रखा है ताकि आवश्यकतानुसार संचालन किया जा सके। अतिरिक्त बसों से यात्रियों को राहत मिलेगी।

    प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारी सीजन में कानपुर, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, गुड़गांव, हल्द्वानी, टनकरपुर, फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों की आएसबीटी में भीड़ उमड़ गई। हल्द्वानी एवं बरेली काउंटर पर टिकट के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

    इस दौरान यात्रियों में धक्का-मुक्की हो गई। कही बार टिकट लाइन पर यात्रियों में जमकर कहासुनी हुई। शनिवार को चार वाल्वो एवं दो एसी, एक आडनरी बसें दिल्ली, गुड़गांव, बरेली रूट पर अतिरिक्त भेजी गई। जबकि शुक्रवार को 14 बसें वाल्वो समेत रूटों पर भेजी गई।

    आईएसबीटी में हल्द्वानी एवं बरेली काउंटर पर टिकट के लिए यात्रियों की उमड़ी भीड़

     


    शनिवार को रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने से यात्रियों ने आएसबीटी के लिए रुख किया। शाम पांच बजे बाद टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। कुछ यात्री सीधा चालक-परिचालक से टिकट को लेकर संपर्क साधने लगे। वाल्वो एवं एसी बसों के टिकट के लिए यात्रियों को काउंटर घंटों इंतजार करना पड़ा। रात नौ बजे तक आएसबीटी में विभिन्न गंत्वय जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरा रहा। हालांकि रोडवेज की ओर से 10 बसों को रिजर्व में रखा गया। जिससे किसी भी रूट की प्राप्त सवारी होने पर बसों का संचालन किया जा सके।


    दिल्ली, गुड़गांव, बरेली रूट पर बढ़ाई सात बसें, रिजर्व में रखी गई 10 बसें

     

    ग्रामीण डीपो सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया बसों को रिजर्व में रखा गया है। टिकट काउंटर पर यात्रियों की भीड़ देर शाम लगनी शुरू हुई। चालक-परिचालक को दिल्ली, गुड़गांव, बरेली रूट के लिए सात अतिरिक्त बसें रवाना की गई। बताया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों का सहयोग लिया गया।