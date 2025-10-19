उत्तराखंड रोडवेज का दिवाली तोहफा: यात्रियों के लिए दिल्ली, बरेली सहित इन रूटाें पर बढ़ाई अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारी सीजन में कानपुर, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, गुड़गांव, हल्द्वानी, टनकरपुर, फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों की आईएसबीटी में भीड़ उमड़ गई। हल्द्वानी एवं बरेली काउंटर पर टिकट के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों में धक्का-मुक्की हो गई। कही बार टिकट लाइन पर यात्रियों में जमकर कहासुनी हुई। शनिवार को चार वाल्वो एवं दो एसी, एक आडनरी बसें दिल्ली, गुड़गांव, बरेली रूट पर अतिरिक्त भेजी गई। जबकि शुक्रवार को 14 बसें वाल्वो समेत रूटों पर भेजी गई।

आईएसबीटी में हल्द्वानी एवं बरेली काउंटर पर टिकट के लिए यात्रियों की उमड़ी भीड़

शनिवार को रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने से यात्रियों ने आईएसबीटी के लिए रुख किया। शाम पांच बजे बाद टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। कुछ यात्री सीधा चालक-परिचालक से टिकट को लेकर संपर्क साधने लगे। वाल्वो एवं एसी बसों के टिकट के लिए यात्रियों को काउंटर घंटों इंतजार करना पड़ा। रात नौ बजे तक आईएसबीटी में विभिन्न गंत्वय जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरा रहा। हालांकि रोडवेज की ओर से 10 बसों को रिजर्व में रखा गया। जिससे किसी भी रूट की प्राप्त सवारी होने पर बसों का संचालन किया जा सके।