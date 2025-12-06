IndiGo flight रद होने से दून में ट्रेनें फुल, टैक्सी-मैक्सी व बसों से रवाना हुए यात्री

जागरण संवाददाता, देहरादून : इंडिगो एयरलायंस की फ्लाइट रद होने के बाद यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली, लखनऊ व चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को रोडवेज, प्राइवेट बस, टैक्सी-मैक्सी से रवाना होना पड़ा। इधर, रोडवेज ने चंडीगढ़ व दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसें बढ़ा दी हैं।

जरूरत पढ़ने पर वाल्वो-सीएनजी बसों के दिल्ली रूट पर फेरे बढ़ाए जाएंगे। जबकि दून से जाने वाली वंदेभारत एवं जन शताब्दी में वेटिंग चल रही है। सामान्य दिनों की अपेक्षा दून से 5000 टैक्सी-मैक्सी विभिन्न रूटों पर संचालित की गईं।

दरअसल, शुक्रवार को इंडिगो एयरलायंस की 12 फ्लाइटें रद हो गई थीं। फ्लाइट रद की सूचना मिलते ही यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार को कुछ फ्लाइटें जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचीं, लेकिन यात्रियों ने फ्लाइट का इंतजार किए बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। सबसे ज्यादा दिल्ली-चंडीगढ, लखनऊ रूट के लिए यात्री रवाना हुए। एयरपोर्ट एवं देहरादून से दिल्ली-चंडीगढ़ व लखनऊ रूट के लिए यात्री टैक्सी-मैक्सी, रोडवेज, प्राइवेट बसों से रवाना हुए। निजी बसें भी दोपहर तक फुल हो गई थीं। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। वंदेभारत एवं जनशताब्दी में वेटिंग दून से रवाना होने वाली ट्रेनें जनशताब्दी एवं वंदेभारत एक्सप्रेस में वेटिंग चल रही है। यह डेटा अगले दोनों का है, लेकिन स्थिति सामान्य न हुई, तो दोनों ट्रेन में वेटिंग और बढ़ जाएगी। हालांकि, यात्रियों के पास रोडवेज एवं टैक्सी-मैक्सी भी ट्रांसपोर्ट्स का माध्यम है, लेकिन शनिवार को दून से जाने वाली ट्रेनें पैक होकर गईं। इसके अलावा लोको पायलट के उपवास के चलते जो ट्रेनें देहरादून रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाईं, वह हरिद्वार से पैक होकर रवाना हुई।

रोडवेज ने बढ़ाईं वाल्वो यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए रोडवेज ने चंडीगढ़ रूट पर अतिरिक्त वाल्वो बढ़ा दी हैं। साथ ही दिल्ली रूट पर जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त बसें संचालित करने का निर्णय लिया है।