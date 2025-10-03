दीपावली के चलते देहरादून से पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की भारी मांग है। कई प्रमुख ट्रेनें जैसे कुंभ उपासना और जनता एक्सप्रेस 16 से 18 अक्टूबर तक फुल हो चुकी हैं जिससे यात्रियों को निराशा हो रही है। सिडकुल के श्रमिकों के कारण ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। कोहरे के कारण उपासना एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। आगामी दीपावाली पर्व पर ट्रेनों के आरक्षित टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। लेकिन, देहरादून से पूर्वांचल रूट पर जाने वाली कई ट्रेनें नो रूम हो चुकी हैं, यानी उनके वेटिंग भी जारी नहीं हो रहे। ऐसे में यात्रियों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल यह है कि 16, 17 और 18 अक्टूबर की तिथि पर लिंक, कुंभ, उपासना, जनता, राप्ती गंगा, दून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पूरी तरह से नो रूम हो गई हैं। इनके स्लीपर और एसी थर्ड कोच पैक हो गए हैं। हालांकि एसी सेकेंड और फर्स्ट क्लास में कुछ गुजाइश हो सकती है।

देहरादून से हावड़ा, गोरखपुर, मजफ्फरपुर, लखनऊ, कोटा, नई दिल्ली, काठगोदाम, अमृतसर और प्रयागराज सहित कई शहरों के लिए रोज करीब 13 ट्रेन रवाना होती हैं। राजधानी के लिहाज से सामान्य दिनों में तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक भीड़ नहीं रहती, रोज करीब 15 हजार यात्री ही स्टेशन से आवागमन करते हैं। लेकिन पर्व व त्योहार के आसपास पूर्वांचल की ट्रेनों पर मारामारी शुरू हो जाती है।

इसका कारण है कि देहरादून सिडकुल से सटा है और सिडकुल में बिहार-बंगाल के श्रमिकों की संख्या अधिक है। ऐसे में त्योहारों पर जब एक साथ अधिकांश श्रमिक अपने घरों को रवाना होते हैं, तो मारमारी बढ़ जाती है। इस बार भी दीपावली से पहले यही हाल होने लगा है। हावड़ा जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास 17 और एसी सेकेंड 16 व 17 अक्टूबर को नो रूम है।

थर्ड एसी 16 से 18 और स्लीपर 16 से 26 अक्टूबर तक पैक है। बनारस जाने वाली जनता एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास का टिकट 17 और एसी सेकेंड का 16 व 17 अक्टूबर को जारी नहीं हो रहा। स्लीपर 16 से 18 और एसी थर्ड 16 से 19 अक्टूबर तक पैक है। हावड़ा जाने वाली उपासना एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास 18 और एसी सेकेंड 15 व 18 अक्टूबर को पैक है। थर्ड एसी 15 व 18 और स्लीपर 15 से 25 अक्टूबर तक नो रूम है।

लखनऊ जाने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस भी पैक लखनऊ जाने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस का चेयर कार 17 व 18 को और इकोनामी क्लास 16 से 19 तक पैक है। इन दिनों के टिकट नहीं जारी हो रहे। गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस का एसी सेकेंड 16 और स्लीपर 16 से 23 अक्टूबर तक पैक है।

मुजफ्फरपुर जाने वाली दून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का एसी सेंकेड 18 और स्लीपर 18 व 25 अक्टूबर को पैक है। मसूरी एक्सप्रेस का एसी सेकेंड 17 अक्टूबर को नो रूम है। प्रयागराज जाने वाली लिंक एक्सप्रेस का स्लीपर और थर्ड एसी 16 से 19 अक्टूबर तक पैक है।

तत्काल टिकटों की बढ़ी मांग देहरादून रेलवे स्टेशन से आमदिनों करीब 10 से 12 यात्री ही तत्काल टिकट लेते हैं। लेकिन इन दिनों त्योहारी सीजन पर तत्काल की डिमांड भी बढ़ गई है। रोज करीब 25 से 30 यात्री तत्काल टिकट लेने आ रहे हैं।