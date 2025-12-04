देहरादून रेलवे स्टेशन पर 7 से 10 दिसंबर तक नहीं दौड़ेंगी ट्रेन, इस जगह से होगा रेलों का संचालन

जागरण संवाददाता, देहरादून। लोकोशेड के इंटरलाकिंग व पुलों की मरम्मत कार्य के चलते रविवार से बुधवार यानी सात से 10 दिसंबर तक देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इस दौरान ट्रेनों का संचालन हरिद्वार, सहारनपुर, देवबंद या नजीबाबाद से किया जाएगा। रेलवे की ओर से इस संबंध में टिकट बुकिंग वाले यात्रियों को मैसेज कर अलर्ट कर दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, देहरादून-हरिद्वार के बीच रेलवे ट्रैक समेत कई अन्य सुधारीकरण कार्य कराए जाने के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें डोईवाला गार्ड, करीवाला-देहरादून, मोतीचूर-रायवाला, हरिद्वार-मोतीचूर और डंडेर-इकचाल समेत अन्य यार्डों के 20 पुलों की मरम्मत का काम सात से 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, सात और आठ दिसंबर को दून रेलवे स्टेशन पर बने लोकोशेड के इंटरलाकिंग का कार्य भी किया जाना है। दरअसल, दून रेलवे स्टेशन पर पिछले लंबे समय से ट्रेनों के इंजन के रखरखाव, मरम्मत और सफाई के कार्य गतिमान हैं। इनमें केवल लोकोशेड का काम अब शेष बचा है। इसके लिए सिग्नल में बदलाव किए जाने हैं।



ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

देहरादून-अमृतसर एक्सप्रेस सात से 10 दिसंबर

देहरादून-सहारनपुर एक्सप्रेस छह से 10 दिसंबर

हावड़ा-ऋषिकेश एक्सप्रेस आठ से 10 दिसंबर

ये ट्रेनें देर से होंगी संचालित सात दिसंबर को देहरादून से शाम पांच बजे नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से शाम छह बजे जाएगी। वहीं, दिल्ली से आने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से दिल्ली से देहरादून के लिए चलेगी। आठ दिसंबर से देहरादून से सूबेदारगंज जाने वाली लिंक एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से संचालित की जाएगी। आठ दिसंबर को दून आने वाली राप्ति गंगा एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर स्टेशन से तीन घंटे के विलंब से संचालित किया जाएगा।



पटना साहिब स्टेशन पर रुकेगी उपासना एक्सप्रेस

सिखों के गुरु गोविंद सिंह महाराज की 359वीं जयंती पर रेलवे की ओर से देहरादून से हावड़ा जाने वाली उपासना एक्सप्रेस का ठहराव पटना साहिब स्टेशन पर दो मिनट के लिए करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 19 दिसंबर से लागू होकर दो जनवरी तक रहेगी। वहीं, देहरादून से कोटा के लिए संचालित होने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस के रूट में 11 दिसंबर से बदलाव किया जा रहा है। यह ट्रेन पहले रुड़की से टपरी होकर दिल्ली की ओर जाती थी, जबकि अब यह ट्रेन रुड़की-देवबंद होकर संचालित होगी।



हरिद्वार तक आएंगी और वहीं से संचालित होंगी

-हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस (सात व आठ दिसंबर) -लखनऊ-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस (नौ व 10 दिसंबर) -नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस (आठ से 10 दिसंबर) -पुरानी दिल्ली-देहरादून मसूरी एक्सप्रेस (सात से 10 दिसंबर) -कोटा देहरादून एक्सप्रेस (नौ व 10 दिसंबर)

ये ट्रेनें भी रहेंगी प्रभावित