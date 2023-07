Train Cancelation: देहरादून हरिद्वार रेलखंड पर रेलवे ट्रैक में आया मलबा, दून से चलने वाले यह ट्रेन आज रहेगी रद

Train Cancelation देहरादून हरिद्वार रेलखंड पर मोतीचूर के पास भूस्खलन से रेलवे ट्रैक पर मलबा आ गया। आज यानी शुक्रवार को देहरादून-नई दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस रद रहेगी। इससे पहले गुरुवार को देहरादून से चलने वाली सात ट्रेनें रद रहीं।

जागरण संवाददाता, देहरादून : Train Cancelation: देहरादून हरिद्वार रेलखंड पर मोतीचूर के पास भूस्खलन से रेलवे ट्रैक पर मलबा आ गया। जिससे गुरुवार को देहरादून से चलने वाली सात ट्रेनें रद रहीं। जबकि दो ट्रेनों का संचालन हरिद्वार से किया गया। आज यानी शुक्रवार को देहरादून-नई दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस रद रहेगी। भूस्खलन से रेलवे ट्रैक पर आ गया था मलबा मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह 4:10 बजे मोतीचूर के पास वर्षा के चलते भूस्खलन से रेलवे ट्रैक पर मलबा आ गया था। जिसके चलते देहरादून से चलने वाली ट्रेनों को आनन-फानन में रद किया गया। ट्रैक से मलबा हटाने व लाइन को दुरुस्त करने का काम शाम पांच बजे तक चला। इसके बाद ट्रैक को आवागमन के लिए तैयार कर दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक ब्लाक के चलते देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी, देहरादून-आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस, देहरादून-सूबेदारगंज लिंक एक्सप्रेस, देहरादून-गोरखपुर एक्सप्रेस, देहरादून-वाराणसी जनता एक्सप्रेस, देहरादून-अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस और देहरादून-दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस को रद किया गया। जबकि देहरादून-नई दिल्ली शताब्दी और देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस का संचालन हरिद्वार से किया गया। देहरादून से कोटा के बीच चलने वाली केवल नंदा देवी एक्सप्रेस का ही संचालन किया गया। ट्रेनें रद होने से यात्रियों को हुई परेशानी कांवड़ मेले के दौरान अधिकतर सड़क मार्ग प्रभावित रहते हैं, ऐसे में अधिकांश यात्री ट्रेन के सफर को सुगम मानकर टिकट बुकिंग करते हैं। ऐसे में गुरुवार को सात ट्रेनों के रद होने से सैकड़ों की संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे, वहां घंटों इंतजार के बाद ट्रेन रद होने की सूचना मिलने पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर पूछताछ काउंटर से टिकट की राशि लौटाई गई। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी किया गया है। यात्री इस नंबर पर फोन कर ट्रेनों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Edited By: Nirmala Bohra