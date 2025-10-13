Dehradun Accident: पूर्व ABVP छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की मौत, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, देहरादून। शिमला बाइपास रोड स्थित सेंट ज्यूड्स स्कूल के निकट हुए दर्दनाक हादसे में डीएवी कॉलेज के पूर्व एबीवीपी छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की मौत हो गई जबकि उनका साथी ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऋषिकेश को उपचार के लिए वेलमेड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद आरोपित कार चालक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने वर्कशाप के मालिक वसीम को हिरासत में ले लिया है, जिससे आइएसबीटी चौकी में पूछताछ चल रही है। सेंट ज्यूड्स चौक के निकट देर रात हुआ दर्दनाक हादसा, कार छोड़कर फरार हुए दो आरोपित एबीवीवी के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र बिष्ट निवासी केशव विहार चंद्रबनी का सेंट ज्यूड्स चौक के निकट श्री गणेश प्रापर्टी नाम से कार्यालय है। शनिवार को जितेंद्र बिष्ट के दोस्त वासू कसाना का जन्मदिन था। इस दौरान सभी दोस्त केक काटने के लिए जितेंद्र बिष्ट के ऑफिस में एकत्र हुए। इस दौरान उनके साथ ऋतिक, ओमी सजवाण व वैभव रावत भी थे।

पुलिस ने वर्कशाप मालिक वसीम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया रात करीब आठ बजे सभी दोस्तों ने केक काटा और इसके बाद घर जाने के लिए आफिस का शटर बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आफिस के बाहर ही सभी दोस्तों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान सेंट ज्यूड्स चौक से ट्रांसपोर्ट नगर एक तेज रफ्तार कार निशान माइक्रा आई और टक्कर मार दी। इस दौरान जितेंद्र बिष्ट कार के नीचे आ गए जबकि ऋतिक को भी टक्कर मार दी, जबकि अन्य दोस्त बाल-बाल बच गए। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया।

कार सवार दो आरोपितों का नहीं लगा पता

सूचना पर पहुंची पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने कार को कुछ ही दूरी से बरामद कर लिया, लेकिन कार में सवार दो आरोपितों का पता नहीं लग पाया। प्रत्यक्षदर्शी वैभव रावत ने बताया कि वह गंभीर रूप से घायल जितेंद्र बिष्ट को अपनी कार में बैठाया और तत्काल श्री महंत इंदिरेश अस्पताल पहुंचे, तब तक उनकी सांसे चल रही थी, लेकिन एमरजेंसी ले जाती ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी वाहन से घायल ऋतिक को क्लेमेनटाउन स्थित वेलमेड अस्पताल में भर्ती कराया गया।