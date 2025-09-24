ऋषिकेश के मुनिकीरेती में नीम बीच पर एक युवती गंगा में डूब गई। उसे बचाने के लिए उसका दोस्त भी कूदा लेकिन वह लापता है। युवती को राफ्टिंग गाइडों ने बाहर निकाला पर उसकी जान नहीं बच सकी। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे और तपोवन में होम स्टे में रह रहे थे। एसडीआरएफ युवक की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुनिकीरेती में नीम बीच पर सहेली के साथ पत्थर पर बैठी युवती संतुलन बिगड़ने से गंगा में गिर गई। उसे बचाने के लिए उसका दोस्त भी गंगा में कूद गया। आसपास के लोगों और राफ्टिंग गाइडों ने युवती को बाहर निकाला। युवती ने दम तोड़ दिया। युवक गंगा में बहकर लापता है। एसडीआरएफ उसकी तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि 23 वर्षीय गर्विता निवासी सड़क वाली गली कस्बा रतनगढ़ जिला चूरू, और 24 वर्षीय जितेंद्र जाखड़ निवासी पंचायती समिति के पीछे, वार्ड नंबर 12, रतनगढ़ जिला चूरू, राजस्थान पिछले करीब दस माह से तपोवन में होम स्टे में रह रहे थे। उन्होंने कुछ समय योग भी सीखा।

बताया कि बुधवार को उनके दोस्त वेदिका निवासी भरतपुर राजस्थान और अमन निवासी हिसार उनसे मिलने पहुंचे। शाम करीब पांच बजे चारों दोस्त तपोवन के नीम बीच पर घूमने चले गए। इस दौरान गर्विता और वेदिका एक पत्थर पर बैठी थी। जितेंद्र और अमन भी पास में थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से गर्विता गंगा में डूब गई। उसे डूबता देख जितेंद्र ने भी गंगा में छलांग लगा दी।

पास में कुछ राफ्टिंग गाइड मौजूद थे। उन्होंने गर्विता को बाहर निकाला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से गर्विता को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ ने अभियान चलाया।