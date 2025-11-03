Language
    Dehradun News: राष्ट्रपति दौरे के चलते देहरादून में यातायात बदला, शाम तक भारी वाहनों की एंट्री बंद

    By Soban Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:11 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति निकेतन से विधानसभा और फिर नैनीताल के लिए प्रस्थान करेंगी। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा और भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री लागू रहेगी। पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का सोमवार को कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। राष्ट्रपति सुबह विधानसभा सत्र में शिरकत करेंगी इसके बाद जीटीसी हेलीपेड से नैनीताल के लिए रवाना होंगी।
    राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन से विधानसभा तक डायवर्जन प्लान रहेगा। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति निकेतन के प्रस्थान से पूर्व मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वेल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नही जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही ग्रेट वैल्यू से जाखन जाने वाले ट्रैफिक को कैनाल रोड होते हुए भेजा जाएगा।

    सुबह राष्ट्रपति निकेतन से विधानसभा पहुंचेंगी राष्ट्रपति, इसके बाद जीटीसी से नैनीताल के लिए होंगी रवाना


    राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर बहल चौक से दिलाराम चौक जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे बैरियर लगाकर रोका जाएगा, साथ ही सर्वे चौक से कोई भी ट्रैफिक बेनी बाजार की ओर नही जाएगा।

    काफिले के प्रस्थान करने पर आराघर से ईसी रोड की ओर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, साथ ही फव्वारा चौक-इनकम टैक्स चौक व धर्मपुर चौक से भी आराघर चौक की ओर ट्रैफिक नहीं जाएगा।


    काफिले के एनआइवीएच पार करने पर विधानसभा तिराहा से रिस्पना पुल की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। रिस्पना पुल से नेहरू कालोनी तिराहा व विधानसभा तिराहा की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। साथ ही नेहरू कालोनी तिराहा से फव्वारा चौक जाने वाले ट्रैफिक को धर्मपुर चौक की ओर भेजा जाएगा।

    काफिले के एनआइइपीवीडी पार करने पर बाइपास चौकी व डिफेंस कालोनी की ओर से आने वाला ट्रैफिक मोहकमपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।



    राष्ट्रपति के प्रवास स्थल से जीटीसी हेलीपेड तक डायवर्जन प्लान

     

    • राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नही भेजा जाएगा, ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को दिलाराम, बहल व बैनीबाजार चौक पर रोका जाएगा।
    • काफिले के प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वेल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जाएगा, साथ ही ग्रेट वेल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जाएगा।
    • कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जाएगा।
    • राष्ट्रपति के प्रस्थान होने पर सर्किट हाऊस तिराहा से राजभवन व सीएसडी तिराहा की ओर ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। साथ ही दिलाराम चौक से हाथीबड़कला रोड की ओर भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा।
    • राष्ट्रपति के प्रस्थान होने पर कैंब्रियन हाल स्कूल से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। साथ ही वाटिका तिराहा से जीटीसी हेलीपेड जाने वाले ट्रैफिक को पोस्ट आफिस तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
    • राष्ट्रपति का विमान टेक आफ के 10 मिनट पूर्व कैंट क्षेत्र से आकाश गंगा की ओर से आने वाले ट्रैफ़िक को पोस्ट आफिस तिराहा पर रोक दिया जाएगा।

     

     

    सुबह 07 से रात 09 बजे तक तक भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री प्लान

     

    • नया गांव से आइएसबीटी से रिस्पना पुल की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन सोमवार को प्रातः 07 से सायं 09 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    • आशारोड़ी से आइएसबीटी से रिस्पना पुल की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन सोमवार को प्रातः 07 से शाम 09 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    • रानीपोखरी से भानियावाला- हर्रावाला की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन को प्रातः 07 से शाम 09 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    • नेपालीफार्म से भानियावाला- हर्रावाला की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रातः 07 से शाम 09 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

     