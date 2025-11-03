Dehradun News: राष्ट्रपति दौरे के चलते देहरादून में यातायात बदला, शाम तक भारी वाहनों की एंट्री बंद

जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का सोमवार को कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। राष्ट्रपति सुबह विधानसभा सत्र में शिरकत करेंगी इसके बाद जीटीसी हेलीपेड से नैनीताल के लिए रवाना होंगी।

राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन से विधानसभा तक डायवर्जन प्लान रहेगा। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति निकेतन के प्रस्थान से पूर्व मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वेल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नही जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही ग्रेट वैल्यू से जाखन जाने वाले ट्रैफिक को कैनाल रोड होते हुए भेजा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह राष्ट्रपति निकेतन से विधानसभा पहुंचेंगी राष्ट्रपति, इसके बाद जीटीसी से नैनीताल के लिए होंगी रवाना

राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर बहल चौक से दिलाराम चौक जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे बैरियर लगाकर रोका जाएगा, साथ ही सर्वे चौक से कोई भी ट्रैफिक बेनी बाजार की ओर नही जाएगा।

काफिले के प्रस्थान करने पर आराघर से ईसी रोड की ओर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, साथ ही फव्वारा चौक-इनकम टैक्स चौक व धर्मपुर चौक से भी आराघर चौक की ओर ट्रैफिक नहीं जाएगा।

काफिले के एनआइवीएच पार करने पर विधानसभा तिराहा से रिस्पना पुल की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। रिस्पना पुल से नेहरू कालोनी तिराहा व विधानसभा तिराहा की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। साथ ही नेहरू कालोनी तिराहा से फव्वारा चौक जाने वाले ट्रैफिक को धर्मपुर चौक की ओर भेजा जाएगा।

काफिले के एनआइइपीवीडी पार करने पर बाइपास चौकी व डिफेंस कालोनी की ओर से आने वाला ट्रैफिक मोहकमपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।



राष्ट्रपति के प्रवास स्थल से जीटीसी हेलीपेड तक डायवर्जन प्लान राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नही भेजा जाएगा, ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को दिलाराम, बहल व बैनीबाजार चौक पर रोका जाएगा।

काफिले के प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वेल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जाएगा, साथ ही ग्रेट वेल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जाएगा।

कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जाएगा।

राष्ट्रपति के प्रस्थान होने पर सर्किट हाऊस तिराहा से राजभवन व सीएसडी तिराहा की ओर ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। साथ ही दिलाराम चौक से हाथीबड़कला रोड की ओर भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति के प्रस्थान होने पर कैंब्रियन हाल स्कूल से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। साथ ही वाटिका तिराहा से जीटीसी हेलीपेड जाने वाले ट्रैफिक को पोस्ट आफिस तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

राष्ट्रपति का विमान टेक आफ के 10 मिनट पूर्व कैंट क्षेत्र से आकाश गंगा की ओर से आने वाले ट्रैफ़िक को पोस्ट आफिस तिराहा पर रोक दिया जाएगा।