Rishikesh: तीर्थनगरी में दिनभर रहा जाम, पुलिस को बदलना पड़ा ट्रैफिक प्लान

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। तीर्थ नगरी के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों और सप्ताहांत में साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए उमड़ी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में वाहनों दबाव बढ़ गया। सुबह से लेकर देर शाम तक वाहन सड़कों पर रेंगने लगे। मुनिकीरेती क्षेत्र में पुलिस ने वाहनों को डायवर्ट कर अलग-अलग मार्गों से भेजा। आज भी भीड़ बढ़ने का अनुमान है। पुलिस अपने स्तर से ट्रैफिक प्लान तैयार करने में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन से ही ऋषिकेश में वाहनों का दबाव बढ़ने लगा था। ऋषिकेश, गढ़वाल का भी प्रवेश द्वार है। दीपावली मनाने के लिए दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दीपावली के बाद सोमवार को कार्यालय खुले। बाहर से आने वाले प्रवासी भैया दूज के बाद वापस लौटने शुरू हो गए। इस बीच कई अन्य राज्यों से दीपावली के बाद श्रद्धालु तीर्थ नगरी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल होते हैं।

ऋषिकेश से लेकर मुनिकीरेती, लक्ष्मणझूला व स्वर्गाश्रम के आश्रमों में इन दिनों धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बीती 27 सितंबर से राफ्टिंग भी शुरू हो चुकी है। सप्तांहात में राफ्टिंग के लिए भी लोग पहुंचते है। धार्मिक आयोजन, लौटने वालों की भीड़ और साहसिक पर्यटन के लिए पहुंची भीड़ ने तीर्थ नगरी के सभी क्षेत्रों को जाम कर दिया। मुनिकीरेती क्षेत्र में वाहनों का दबाव इतना अधिक बढ़ा कि पुलिस को लोक निर्माण विभाग तिराहे से वाहनों को बाईपास मार्ग की ओर से डायवर्ट करने पड़े। तपोवन से आने वाले वाहनों को भी सीधे ऋषिकेश की ओर आने दिया गया। भीड़ बढ़ने पर इस व्यवस्था में और बदलाव किया गया।

तपोवन से पहले वाहनों को गरुड़ चट्टी पुल से आगे चीला मार्ग की ओर भेजा गया। पुलिस की तमाम कवायद के बावजूद जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मुनिकीरेती उमादत्त सेमवाल ने बताया कि वाहनों का दबाव अधिक रहा। भीड़ के अनुसार ट्रैफिक चलाया गया। थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला संतोष पैंथवाल ने बताया कि क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, जिसमें अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वाहनों का दबाव बढ़ने पर यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है।

शाम को रेंग-रेंग कर बढ़े वाहन ऋषिकेश, मुनिकीरेती व लक्ष्मणझूला क्षेत्र में दिनभर यातायात जाम रहा, जिससे शहरवासी खासा परेशान रहे। ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग, इंद्रमणी बडोनी चौक-भद्रकाली तिराहे व मुनिकीरेती-तपोवन मार्ग में वाहन रेंग-रेंग कर आगे बढ़े। शाम के बाद मुख्य मार्ग वाहनों से पैक नजर आए। एक किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 से 15 मिनट का समय लगा।