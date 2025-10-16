दीपावली पर देहरादून में बदला ट्रैफिक प्लान, बाजारों में वाहनों की नो एंट्री

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली की खरीदारी के दौरान बाजारों की यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आज से पांच दिनों तक बाजार में वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने बुधवार को देहरादून के यातायात की समीक्षा आवश्यक निर्देश दिए। बाजार आने वाले लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें। सभी रूटों से बाजार आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल तय किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दून की यातायात व्यवस्था संभालेंगे 485 पुलिसकर्मी, सभी रूटों के वाहनों के लिए पार्किंग तय जिले भर में 485 पुलिसकर्मी सड़क पर उतर यातायात व्यवस्था संभालेंगे। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए साफतौर पर निर्देश दिए गए हैं। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान बस, ऑटो, टेंपो आदि भार वाहनों के लिए रूट और समय निर्धारित किया गया है। शहरवासी पुलिस का यातायात प्लान देखकर ही निकलें।

एडीजी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। ताकि देहरादून की यातायात व्यवस्था बिल्कुल भी प्रभावित न हो। यातायात दबाव बढ़ने पर ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी जाम से निपटने के लिए त्वरित करें। बैठक में आईजी नीलेश आनंद भरणें, एसपी सिटी प्रमोद कुमार, एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।

इन स्थानों पर होंगे पार्किंग स्थल सहस्त्रधारा, रायपुर रोड, राजपुर रोड, सुभाष रोड से आने वाले वाहन सर्वे चौक के समीप काबुल हाऊस, मंगला देवी इंटर कॉलेज परिसर, कनक चौक स्थित मल्टीस्टोरेज पार्किंग, घंटाघर एमडीडीए काम्पलेक्स वाहनों को पार्क करेंगे। चकराता रोड, जीएमएस रोड, गढ़ी कैंट क्षेत्र से आने वाले वाहन बिंदाल स्थित जनपथ काम्पलेक्स, प्रभात कट स्थित खाली मैदान, बुद्धा चौक स्थित रेंजर्स ग्राउंड में वाहनों को पार्क करेंगे। ईसी रोड, रिस्पना पुल, धर्मपुर, जोगीवाला, नेहरु कालोनी, छह नंबर पुलिया आदि क्षेत्रों से आने वाले वाहन रेंजर्स ग्राउंड, तहसील चौक स्थित दरबार साहिब और तहसील चौक स्थित राजीव गांधी काम्पलेक्स में वाहनों को पार्क करेंगे। सहारनपुर चौक, कांवली रोड, पटेलनग, पथरीबाग आदि क्षेत्रों से आने वाले वाहन पुराने द्रोण होटल के समीप बस अड्डे, दून अस्पताल के सामने पुलिस कार्यालय, नगर निगम कार्यालय में वाहनों को पार्क करेंगे। विभिन्न मार्गों से पल्टन बाजार आने वाले वाहन पल्टन बाजार के समीप गांधी इंटर कालेज और सीएनआई स्कूल में वाहनों को पार्क करेंगे।

शहर के अन्य बाजारों के लिए पार्किंग स्थल धर्मपुर बाजार में आने वाले लोग वाहन रेसकोर्स क्षेत्र की पार्किंग में पार्क करें। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में आने वाले लोग वाहन जीएसटी कार्यालय के दाएं व बाएं लिंक रोड पर पार्क करेंगे। रिस्पना क्षेत्र में आने वाले लोग विधानसभा तिराहे के अंदर सड़क किनारे वाहन पार्क करेंगे। प्रेमनगर बाजार में आने वाले लोग वाहन दशहरा ग्राउंड की पार्किंग में पार्क करेंगे। रायपुर शिव मंदिर बाजार में आने वाले लोग वाहन मालदेवता रो की पार्किंग में पार्क करेंगे।

सुबह 10 से रात नौ बजे तक पल्टन बाजार में नो एंट्री



लोडिंग वाहनों के लिए दर्शनी गेट, तिलक रोड, भंडारी चौक, अंसारी मार्ग, तहसील चौक और डिस्पेंसरी रोड से पलटन बाजार में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी लोडिंग वाहन सुबह 10 से रात नौ बजे पल्टन बाजार प्रवेश नहीं करेगा। लोडिंग वाहनो के लिये वन-वे व्यवस्था केवल राजा रोड से पीपल मंडी से दर्शनी गेट की तरफ होगी। पलटन बाजार क्षेत्र में जिन व्यापारियों के प्रतिष्ठान है, उनके वाहनों को टोकन के माध्यम से बाजार में प्रवेश कराया जाएगा।

विक्रम व मैजिक के लिए प्लान (यातायात दबाव अधिक होने की स्थिति में) यातायात के सामान्य रहने की स्थिति में विक्रम अपने निर्धारित रूट पर ही जाएंगे।

राजपुर रोड से ओरिएंट चौक तक आने वाले विक्रम वाहनों को ओरिएंट चौक की ओर न भेजते हुए ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहे से सुभाष रोड, बेनी बाजार होते हुए वापस राजपुर की ओर भेजे जाएंगें।- रायपुर रोड से दर्शनलाल चौक तक आने वाले विक्रम वाहनों को दर्शनलाल चौक की ओर न भेजते हुए सर्वे चौक से वापस रायपुर की ओर भेजे जाएंगें।

रिस्पना की ओर से आने वाले विक्रम रिचीरिच तिराहे से आइजी कट, दून चौक, एमकेपी चौक से होते हुए वापस रिस्पना की ओर भेजे जाएंगे।

सिटी बसों के ट्रैफिक प्लान राजपुर रोड जाने वाली सिटी बस का परेड ग्राउंड के स्थान पर नया ड्राप-पिक प्वाइंट ओरियंट चौक पर रहेगा।

डोईवाला व सहस्त्रधारा जाने वाली सिटी बस का परेड ग्राउंड के स्थान पर नया ड्राप-पिक प्वाइंट रेंजर्स ग्राउंड में होगा। डायवर्जन व्यवस्था (यातायात दबाव अधिक होने की स्थिति में) पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मच्छी बाजार, पीपलमंडी आदि स्थानों पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूर्ण रूप से जीरो जोन रहेगा। केवल पैदल यात्री ही प्रवेश कर सकेगें।

सर्वे चौक पर यातायात का दबाव अधिक होने पर रायपुर से आने वाले यातायात को कर्जन रोड तिराहा से म्यूनिसिपल रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

घंटाघर पर यातायात का दबाव अधिक होने की स्थिति में राजपुर रोड की ओर से आने वाले यातायात को ओरिएंट चौक से कनक चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

दर्शनलाल से घंटाघर की ओर आने वाले यातायात को लैंसडाउन चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

धर्मपुर चौक पर यातायात के दबाव की स्थिति में माता मंदिर रोड से आने वाले वाहनों को रेसकोर्स की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

नेहरू कॉलोनी तिराहा से धर्मपुर जाने वाले यातायात को फव्वारा चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।