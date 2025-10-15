राजाजी टाइगर रिजर्व में लकड़ी तस्कर सक्रिय, बरसात के दौरान गिरे कीमती पेड़ों को लगाया जा रहा ठिकाने

जागरण संवाददाता, रायवाला। कहने को दीपावली पर्व के मद्देनजर राजाजी टाइगर रिर्जव में इन दिनों हाई अलर्ट घोषित है, लेकिन लकड़ी तस्कर खुलेआम जंगल में घुसकर कीमती पेड़ों को ठिकाने लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, चीला व हरिद्वार रेंज के अंतर्गत बरसात के दौरान गंगा के जरिये बहकर आए पेड़ों को आरी से काटा गया। इसके बाद इनकी डाट बनाकर गंगा के जरिये भीमगौड़ा बैराज (हरिद्वार) तक पहुंचाया गया। वहां से लकड़ी को ठिकाने लगा दिया। इन पेड़ों की संख्या एक दर्जन से अधिक बताई जा रही है।

दरअसल, नदी में बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में हर वर्ष पेड़ गिरते हैं। कई भारी भरकम पेड़ पहाड़ी क्षेत्र से बहकर यहां तक पहुंचे हैं। अब यही पेड़ लकड़ी तस्करों के निशाने पर हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रवेश करना जुर्म है, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर कीमती पेड़ों पर आरी चल रही है।