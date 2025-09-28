Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun Crime : रुपये न होने के कारण टूटी बहन की शादी, दोस्त पर झोंका फायर; तीन गिरफ्तार

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:21 PM (IST)

    देहरादून के राजपुर में पुलिस ने दोस्त पर फायरिंग करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अमान चौधरी पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने 15.35 लाख रुपये उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहा था। पैसे न मिलने के कारण आरोपी की बहन की शादी टूट गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल कारतूस और कार बरामद की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक आरोपी अभी भी फरार है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। रकम न लौटाने पर दोस्त पर फायर झोंकने वाले तीन आरोपितों को राजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस व कार बरामद कर ली है। दोस्त की ओर से रकम न देने के चलते रुपये न होने के कारण आरोपित की बहन की शादी टूट गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 24 सितंबर को अमान चौधरी निवासी कल्याणपुर तहसील बुढाना थाना रतनपुरी जनपद मुज्जफऱनगर उत्तर प्रदेश ने तहरीर दी कि वाटिका सोसायटी मसूरी रोड के पास अज्ञात कार सवार व्यक्तियों ने उसे जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। इस मामले में राजपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष राजपुर शैंकी कुमार को दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस टीम ने घटनास्थल तथा उसके आसपास मसूरी रोड, सिनोला रोड, मसूरी डायवर्जन, कैनाल रोड आदि जगह पर लगे लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

    सूचना के आधार शुक्रवार को बड़ा मोड ओल्ड मसूरी रोड के पास से घटना में शामिल तीन आरोपितों आसिफ कुरेशी उर्फ आशु उर्फ वाशिद निवासी नया नगर निकट इनामुला बिल्डिंग, शुभम सती निवासी ग्राम माडखी जनपद चमोली, वर्तमान निवासी अमन विहार रायपुर व शाहरुख हुसैन निवासी मानसिंह वाला डालनवाला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद की गई।

    पूछताछ में आरोपित आसिफ कुरैशी ने बताया कि करीब एक साल पहले उसने अमान चौधरी को 15.35 लाख रुपए उधार दिए गए थे। कई बार वापस मांगने पर भी अमान चौधरी ने रकम नहीं लौटाई। समय पर रुपये ना मिलने के कारण उसकी बहन की शादी टूट गई। इस बात को लेकर वह नाराज था।

    कुछ दिन पूर्व उसे अमान चौधरी के देहरादून आने की जानकारी मिली जिस पर उसे सबक सिखाने की नीयत से अपने साथी सोहेल, शुभम सती व शाहरुख हुसैन से संपर्क किया। अमान चौधरी से हुए रुपयों के लेनदेन के संबंध मे जानकारी देते हुए अमान के देहरादून वापस आने के बारे में बताया । चारों ने सोहेल की वरना कार से अमान चौधरी की तलाश में निकल पड़े।

    21 सितंबर की देर रात अमान चौधरी जोकि अपनी थार से सिनोला तिराहे की तरफ जा रहा था को चारों ने रोक दिया। शुभम सती ने अपने पास रखी पिस्टल से उस पर फायर कर दिया। फायर के मिस होने का फायदा उठाते हुए अमान चौधरी मौके से भाग गया। इस मामले में आरोपित मोहम्मद सोहेल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है।