Dehradun Crime : रुपये न होने के कारण टूटी बहन की शादी, दोस्त पर झोंका फायर; तीन गिरफ्तार

देहरादून के राजपुर में पुलिस ने दोस्त पर फायरिंग करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अमान चौधरी पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने 15.35 लाख रुपये उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहा था। पैसे न मिलने के कारण आरोपी की बहन की शादी टूट गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल कारतूस और कार बरामद की है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 24 सितंबर को अमान चौधरी निवासी कल्याणपुर तहसील बुढाना थाना रतनपुरी जनपद मुज्जफऱनगर उत्तर प्रदेश ने तहरीर दी कि वाटिका सोसायटी मसूरी रोड के पास अज्ञात कार सवार व्यक्तियों ने उसे जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। इस मामले में राजपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष राजपुर शैंकी कुमार को दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस टीम ने घटनास्थल तथा उसके आसपास मसूरी रोड, सिनोला रोड, मसूरी डायवर्जन, कैनाल रोड आदि जगह पर लगे लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

सूचना के आधार शुक्रवार को बड़ा मोड ओल्ड मसूरी रोड के पास से घटना में शामिल तीन आरोपितों आसिफ कुरेशी उर्फ आशु उर्फ वाशिद निवासी नया नगर निकट इनामुला बिल्डिंग, शुभम सती निवासी ग्राम माडखी जनपद चमोली, वर्तमान निवासी अमन विहार रायपुर व शाहरुख हुसैन निवासी मानसिंह वाला डालनवाला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद की गई।

पूछताछ में आरोपित आसिफ कुरैशी ने बताया कि करीब एक साल पहले उसने अमान चौधरी को 15.35 लाख रुपए उधार दिए गए थे। कई बार वापस मांगने पर भी अमान चौधरी ने रकम नहीं लौटाई। समय पर रुपये ना मिलने के कारण उसकी बहन की शादी टूट गई। इस बात को लेकर वह नाराज था।

कुछ दिन पूर्व उसे अमान चौधरी के देहरादून आने की जानकारी मिली जिस पर उसे सबक सिखाने की नीयत से अपने साथी सोहेल, शुभम सती व शाहरुख हुसैन से संपर्क किया। अमान चौधरी से हुए रुपयों के लेनदेन के संबंध मे जानकारी देते हुए अमान के देहरादून वापस आने के बारे में बताया । चारों ने सोहेल की वरना कार से अमान चौधरी की तलाश में निकल पड़े।