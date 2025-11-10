Dehradun News: दून अस्पताल पर उपनल कर्मियों की हड़ताल का साया, प्रशासन ने की तैयारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर के उपनल कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे। इसका असर प्रदेश के सबसे बड़ा राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल में भी दिखेगा। यहां 106 सफाई कर्मचारी समेत तकरीबन 200 कर्मचारी उपनल के तहत कार्यरत हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बीते शनिवार को इस संबंधन में रिहर्सल किया गया। इसलिए कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे।

वर्तमान में तकरीबन 200 उपनलकर्मी विभिन्न सेक्टर में कर रहे कार्य अस्पताल की की बात करें तो यहां सामान्य दिनों में ही दो हजार तक ओपीडी रहती है। बिलिंग काउंटर में आठ, नर्सिंग 59, सफाई कर्मचारी 106, फार्मेसी तीन और लैब टैक्नीशियन में पांच कर्मचारी उपनल के माध्यम से हैं। जो यहां आने वाले मरीज व अन्य कार्य को देखते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हड़ताल से अस्पताल का कोई भी कार्य नहीं रुकेगा।

अस्पताल प्रशासन का दावा, पहले ही कर लिया रिहर्सल, नहीं होगी परेशानी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस बिष्ट के अनुसार, उपनल कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की सूचना के चलते हमने शनिवार को नए कर्मचारियों से रिहर्सल कराया, जो सफल रहा। थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है लेकिन अस्पताल का कार्य नहीं रुकेगा। उन्होंने बताया कि बिलिंग में आठ उपनल कर्मचारियों की जगह नए कर्मचारियों से काउंटर संचालित कराया जाएगा। नर्सिंग में 59 उपनल तो 350 स्थाई कर्मचारी हैं।