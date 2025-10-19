Dehradun News: फर्जी एग्रीमेंट और टिकट देकर धाेखा, विदेश भेजने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी

जागरण संवाददाता, देहरादून। सरकारी नौकरी के लिए कई बार प्रतियोगी परीक्षा देने पर युवक जब असफल रहा तो उसने विदेश में नौकरी करने की योजना बनाई। लेकिन दो आरोपितों ने विदेश भेजने के नाम पर युवक से 2.23 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में जगदीश सिंह निवासी बड़कोट, जिला उत्तरकाशी का रहने वाला है।

प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो बनाया था विदेश में नौकरी करने का प्लान

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे काफी समय से नौकरी की तलाश थी। उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ऐसे में उसने नौकरी के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया लेकिन उन्हें उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रोहित पंवार निवासी कोटी का नैनबाग, टिहरी गढ़वाल से हुई, जिसने विदेश में नौकरी के नाम पर 2.23 लाख रुपये की डिमांड की। उनसे यह रकम गोपाल सिंह निवासी सहस्त्रधारा रोड़ एमडीडीए ने अपने खाते में डलवाए। दोनों ने मिलकर उनके साथ एक फर्जी एग्रीमेंट नौकरी के नाम पर किया व एक फर्जी टिकट देकर उसे दिल्ली एयरपोर्ट भेज दिया। वहां पहुंचने पर पुलिस ने बताया कि यह टिकट फर्जी है।