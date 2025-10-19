Language
    Dehradun News: फर्जी एग्रीमेंट और टिकट देकर धाेखा, विदेश भेजने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी

    By Soban Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:49 AM (IST)

    सरकारी नौकरी की तलाश में असफल होने पर एक युवक ने विदेश जाने का फैसला किया। रोहित पंवार और गोपाल सिंह नामक दो व्यक्तियों ने उससे 2.23 लाख रुपये की ठगी की। उन्होंने फर्जी एग्रीमेंट और टिकट देकर उसे दिल्ली एयरपोर्ट भेज दिया, जहाँ उसे पता चला कि टिकट नकली है। पैसे मांगने पर उसे पीटा भी गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। सरकारी नौकरी के लिए कई बार प्रतियोगी परीक्षा देने पर युवक जब असफल रहा तो उसने विदेश में नौकरी करने की योजना बनाई। लेकिन दो आरोपितों ने विदेश भेजने के नाम पर युवक से 2.23 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में जगदीश सिंह निवासी बड़कोट, जिला उत्तरकाशी का रहने वाला है।

    प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो बनाया था विदेश में नौकरी करने का प्लान

     


    शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे काफी समय से नौकरी की तलाश थी। उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ऐसे में उसने नौकरी के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया लेकिन उन्हें उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रोहित पंवार निवासी कोटी का नैनबाग, टिहरी गढ़वाल से हुई, जिसने विदेश में नौकरी के नाम पर 2.23 लाख रुपये की डिमांड की। उनसे यह रकम गोपाल सिंह निवासी सहस्त्रधारा रोड़ एमडीडीए ने अपने खाते में डलवाए। दोनों ने मिलकर उनके साथ एक फर्जी एग्रीमेंट नौकरी के नाम पर किया व एक फर्जी टिकट देकर उसे दिल्ली एयरपोर्ट भेज दिया। वहां पहुंचने पर पुलिस ने बताया कि यह टिकट फर्जी है।


    पीड़ित के अनुसार उसने अपने जीवन काल कभी हवाई यात्रा नहीं की थी जिस कारण हवाई टिकट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रकम मांगने के लिए वह गोपाल सिंह के घर मयूर विहार सहस्त्रधारा रोड गया तो आरोपित ने उसे घर बुलाकर पीटा और कहा कि वह रिटायर्ड पुलिसकर्मी है। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।