बैरियर पर बेकाबू थार... चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार, ड्राइवर मोहम्मद उमर गिरफ्तार
दीपावली पर देहरादून में एक थार गाड़ी ने आराघर में ड्यूटी कर रहे तीन पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने थार चालक मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना आराघर टी जंक्शन पर वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जब चालक ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। तीनों घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली पर दून में बड़ा हादसा हो गया। थार चालक ने आराघर में ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। तीनों को घायलावस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से तीनों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने थार चालक मोहम्मद उमर उर्फ ताहिर निवासी ईसी रोड डालनवाला को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस कर रही थी चेकिंग
रविवार तड़के करीब 3:45 पर आराघर टी जंक्शन पर चेकिंग ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी सिपाही सुगनपाल, सचिन व कमला प्रसाद ने आराघर टी जंक्शन में वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका। इसी दौरान थार चालक ने तीनों पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीनों को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।