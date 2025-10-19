बैरियर पर बेकाबू थार... चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार, ड्राइवर मोहम्मद उमर गिरफ्तार

दीपावली पर देहरादून में एक थार गाड़ी ने आराघर में ड्यूटी कर रहे तीन पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने थार चालक मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना आराघर टी जंक्शन पर वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जब चालक ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। तीनों घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

देहरादून में बेकाबू थार कार और पुलिस की गिरफ्त में कार चालक।