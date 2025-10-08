बीच सड़क पर गजराज कर रहे थे डिनर, थमा ट्रैफिक; लग गया लंबा जाम
देहरादून के थानो-रायपुर मार्ग पर एक हाथी के सड़क पर आने से यातायात बाधित हो गया। हाथी ने एक पेड़ गिराकर उसके पत्ते खाना शुरू कर दिया जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगभग 20 मिनट तक हाथी सड़क पर रहा फिर जंगल में चला गया जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। वन विभाग को सूचना दी गई पर उनके पहुंचने से पहले ही हाथी जा चुका था।
संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून) । थानो - रायपुर मार्ग पर अचानक हाथी आ गया और उसने जंगल के समीप से एक पेड़ को मार्ग के बीचों-बीच गिरा दिया। जिसके बाद वह उस पेड़ के पत्ते खाता रहा।
हाथी के सड़क पर खड़े होने के चलते इस मार्ग पर आवागमन करने वाले वाहनों के पहिए थम गए। लोग भी हाथी को देखकर उसकी वीडियो बनाने लगे तो हाथी भी बेफिक्र होकर अपने मस्त अंदाज में गिराए गए पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता रहा।
करीब बीस मिनट तक हाथी मुख्य मार्ग के बीचों-बीच खड़ा होकर पत्ते खाकर अपना भोजन करता रहा। इस दौरान कोई भी हाथी के बगल से वाहन निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सभी दोनों तरफ अपने वाहनों को खड़ा कर मौके पर खड़े रहे। इस दौरान मार्ग पर लंबा वाहनों का जाम भी लग गया।
शांतिपूर्वक जंगल में चला गया हाथी
बीस मिनट बाद हाथी अपना पेट भर कर शांतिपूर्वक जंगल में चला गया। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और आवागमन सामान्य हो सका। इस बीच लोगो ने वन विभाग को भी मामले की सूचना दी परंतु वनकर्मियों के पहुंचने से पहले ही हाथी वन क्षेत्र में जा चुका था।
स्थानीय निवासी विशाल तोमर ने बताया कि यह मार्ग जंगल से घिरा हुआ है और यहां पर हाथी लगातार आवागमन करते है।
मंगलवार रात्रि भी सीरियो मोड़ से कुछ देर दूरी पर प्लांटेशन के समीप थानो- रायपुर मार्ग पर यह हाथी आ गया था। जिसके चलते बीस मिनट तक दोनों और वाहनों का आवागमन थमा रहा। हाथी बिना किसी को नुकसान पहुंचाये आसानी से जंगल मे चला गया था।
