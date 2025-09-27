राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । चमोली जनपद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार में छात्रों से अपनी कार धुलवाने वाले सहायक अध्यापक घनश्याम तिवाड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इस प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा थराली को सौंप दी है, जो एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में छात्रों से कार धुलवाने के मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

इस क्रम में चमोली के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार के सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनको मुख्यालय उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थराली से अटैच कर दिया।

साथ ही उक्त प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा थराली को सौंप दी है। जांच अधिकारी प्रकरण की ठोस जांच कर एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को सौंपेंगे।