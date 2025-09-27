Language
    उत्‍तराखंड में बच्चों से कार धुलवाने पर सहायक अध्यापक सस्‍पेंड, उप शिक्षा अधिकारी करेंगे जांच

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:30 PM (IST)

    चमोली के एक स्कूल में छात्रों से कार धुलवाने पर सहायक अध्यापक निलंबित। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। उप शिक्षा अधिकारी थराली को जांच सौंपी गई है जो एक सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। मंत्री ने कहा कि छात्रों से निजी काम करवाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक को मुख्यालय से अटैच किया गया।

    चमोली में बच्चों से कार धुलवाने पर सहायक अध्यापक निलंबित. Concept Photo

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । चमोली जनपद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार में छात्रों से अपनी कार धुलवाने वाले सहायक अध्यापक घनश्याम तिवाड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इस प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा थराली को सौंप दी है, जो एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे।

    विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में छात्रों से कार धुलवाने के मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

    इस क्रम में चमोली के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार के सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनको मुख्यालय उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थराली से अटैच कर दिया।

    साथ ही उक्त प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा थराली को सौंप दी है। जांच अधिकारी प्रकरण की ठोस जांच कर एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को सौंपेंगे।

    ‘इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो, जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार में छात्रों से गाड़ी धुलवाई जा रही, बड़ा पीड़ादायक है। छात्रों को पढ़ने की जगह निजी कार्य करवाना कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। ऐसी हरकतों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ - डा.धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री