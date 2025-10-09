करोड़ों की धोखाधड़ी में टीचर गिरफ्तार, सरकारी बचत योजनाओं के नाम पर मचाई लूट; पत्नी को बनाया क्राइम पार्टनर
देहरादून में पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में एक सरकारी अध्यापक जगमोहन सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये जमा कराए और फरार हो गए। पुलिस ने कंपनी के बैंक खाते सीज कर दिए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले सहसपुर ब्लाक स्थित सरकारी स्कूल के अध्यापक जगमोहन सिह चौहान निवासी सटेन गजा थाना नरेंद्र नगर जनपद टिहरी गढ़वाल वर्तमान निवासी सरस्वती विहार नेहरु कालोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने पत्नी के साथ मिलकर भोले भाले लोगों से माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी में करोड़ों रुपये जमा कराए और इसके बाद फरार हो गए। अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि नेहरू कालोनी क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोगों ने शिकायत दी थी कि एक निजी फाइनेंस कंपनी संचालक ने उनसे अधिक का ब्याज का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर दी है। इसके बाद वह आफिस में ताला लगाकर फरार हो गए। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए दो अक्टूबर को पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर चौकी प्रभारी बाइपास प्रवीण पुंडीर की तहरीर पर नेहरू कालोनी में मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना के दौरान सामने आया कि जगमोहन सिंह चौहान कंपनी का फाउंडर मैंबर व नीलम चौहान पत्नी जगमोहन सिंह चौहान निवासी सरस्वती विहार कंपनी के डायरेक्टर है। आरोपित सारा लेनदेन जगमोहन सिंह चौहान कंपनी के उक्त कार्यालय में बैठकर होता है। आरोपित ठगी व धोखाधड़ी के उद्देश्य से लोगों को अधिक ब्याज का लालच एवं झांसा देकर कंपनी में खाता खोलने एवं निवेश करने के लिए अपने जाल में फंसाता है। लोग इनकी फाइनेंस कंपनी में अपनी आरडी,एफडी व डीडीएस के खाते खोलते हैं।
एसएसपी ने बताया कि कंपनी से संबंधित सभी बैंक खातों को सीज कराया जा चुका है व फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष नेहरू कालेानी संजीत कुमार को निर्देशित किया गया। पुलिस टीम ने आरोपित के बारे में जानकारी जुटाते हुए मंगलवार रात को आरोपित जगमोहन सिह चौहान को नेहरु कालोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया।
प्राय: देखने में आया है कि मुनाफे के लालच में कई लोग छोटी-मोटी कंपनियों में निवेश करते हैं और कंपनियों संचालकों आकर्षक ब्याज का लालच देकर गाढ़ी कमाई को हड़प लेते हैं। सभी निवेशकों से अपील है कि अपनी कमाई को निवेश करने से पूर्व जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका सही प्रकार से सत्यापन करें। जांच परख करने के उपरांत ही निवेश करें। ऐसी कंपनियां जिनकी ओर से आमजन की कमाई को धोखाधड़ी कर हड़पने का प्रयास किया जाएगा उनके विरुद्ध देहरादून पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
- अजय सिंह, एसएसपी देहरादून
