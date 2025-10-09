जागरण संवाददाता, देहरादून। मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले सहसपुर ब्लाक स्थित सरकारी स्कूल के अध्यापक जगमोहन सिह चौहान निवासी सटेन गजा थाना नरेंद्र नगर जनपद टिहरी गढ़वाल वर्तमान निवासी सरस्वती विहार नेहरु कालोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने पत्नी के साथ मिलकर भोले भाले लोगों से माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी में करोड़ों रुपये जमा कराए और इसके बाद फरार हो गए। अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि नेहरू कालोनी क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोगों ने शिकायत दी थी कि एक निजी फाइनेंस कंपनी संचालक ने उनसे अधिक का ब्याज का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर दी है। इसके बाद वह आफिस में ताला लगाकर फरार हो गए। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए दो अक्टूबर को पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर चौकी प्रभारी बाइपास प्रवीण पुंडीर की तहरीर पर नेहरू कालोनी में मुकदमा दर्ज किया गया।



विवेचना के दौरान सामने आया कि जगमोहन सिंह चौहान कंपनी का फाउंडर मैंबर व नीलम चौहान पत्नी जगमोहन सिंह चौहान निवासी सरस्वती विहार कंपनी के डायरेक्टर है। आरोपित सारा लेनदेन जगमोहन सिंह चौहान कंपनी के उक्त कार्यालय में बैठकर होता है। आरोपित ठगी व धोखाधड़ी के उद्देश्य से लोगों को अधिक ब्याज का लालच एवं झांसा देकर कंपनी में खाता खोलने एवं निवेश करने के लिए अपने जाल में फंसाता है। लोग इनकी फाइनेंस कंपनी में अपनी आरडी,एफडी व डीडीएस के खाते खोलते हैं।