टैक्‍सी में धनोल्‍टी से लौट रहे थे सैलानी, तभी चलती गाड़ी में ड्राइवर की हार्ट अटैक से हुई मौत और फ‍िर...

मसूरी में शनिवार शाम को एक टैक्सी चालक की चलती गाड़ी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। धनोल्टी से देहरादून जा रही टैक्सी के ड्राइवर कपिल अरोड़ा को मसूरी-टिहरी बाईपास मार्ग पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कार को पैराफिट से टकरा दिया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया।

मसूरी टिहरी बाईपास मार्ग पर आईडीएच के समीप हार्ट अटैक आया। प्रतीकात्‍मक