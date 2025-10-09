जागरण संवाददाता, देहरादून। हल्द्वानी के चर्चित नैनीताल ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर राज्य कर मुख्यालय की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान माल से लदा ट्रक अधिकारियों को मिल गया। जो दिल्ली से माल लेकर पहुंचा था और उसमें तमाम नग बिना बिल के थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नैनीताल ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध कर चोरी की निरंतर सूचना मिल मिल रही। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर मुख्यालय से टीम गठित कर हल्द्वानी रवाना की गई। टीम ने नैनीताल ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापा मारा तो वहां माल से लदे ट्रक के साथ गोदाम में भी माल मिल गया। प्रारंभिक जांच में ही गड़बड़ी पाए जाने पर राज्य कर विभाग की टीम ट्रक को देहरादून ले आई।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार कुल 114 नग के करीब माल पकड़ा गया है। जिनका सत्यापन किया जा रहा है। ट्रक में कुछ नग बिल के साथ थे, जबकि दीपावली से संबंधित लड़ियां, अन्य सजावटी समान और कुछ नग कपड़े बिना बिल के भी मिले। फिलहाल, जांच गतिमान है। अब तक जिन नगों का सत्यापन किया जा चुका है, उनमें 17.5 लाख के करीब कर चोरी पकड़ी गई है।