    उत्‍तराखंड में राज्य कर विभाग की टीम ने मारी रेड, दिल्ली से आए ट्रक में मिला कुछ ऐसा; पूरी गाड़ी ही उठा लाए

    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:13 PM (IST)

    हल्द्वानी के नैनीताल ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर राज्य कर विभाग की टीम ने छापा मारा। दिल्ली से आए ट्रक में बिना बिल के सामान मिले। आयुक्त के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में 17.5 लाख की कर चोरी पकड़ी गई है और आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। ट्रांसपोर्टर के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

    अब तक 17.5 लाख की कर चोरी पकड़ी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। हल्द्वानी के चर्चित नैनीताल ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर राज्य कर मुख्यालय की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान माल से लदा ट्रक अधिकारियों को मिल गया। जो दिल्ली से माल लेकर पहुंचा था और उसमें तमाम नग बिना बिल के थे।

    नैनीताल ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध कर चोरी की निरंतर सूचना मिल मिल रही। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर मुख्यालय से टीम गठित कर हल्द्वानी रवाना की गई। टीम ने नैनीताल ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापा मारा तो वहां माल से लदे ट्रक के साथ गोदाम में भी माल मिल गया। प्रारंभिक जांच में ही गड़बड़ी पाए जाने पर राज्य कर विभाग की टीम ट्रक को देहरादून ले आई।

    विभाग के अधिकारियों के अनुसार कुल 114 नग के करीब माल पकड़ा गया है। जिनका सत्यापन किया जा रहा है। ट्रक में कुछ नग बिल के साथ थे, जबकि दीपावली से संबंधित लड़ियां, अन्य सजावटी समान और कुछ नग कपड़े बिना बिल के भी मिले। फिलहाल, जांच गतिमान है। अब तक जिन नगों का सत्यापन किया जा चुका है, उनमें 17.5 लाख के करीब कर चोरी पकड़ी गई है।

    लिहाजा, कर चोरी का आंकड़ा ऊपर जा सकता है। बताया जा रहा है कि संबंधित ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध कर चोरी के वर्ष 2020 से अब तक करीब 12 मामले सामने आ चुके हैं। कर चोरी की स्थिति प्रवृत्ति को देखते हुए आयुक्त ने राज्य कर मुख्यालय से हल्द्वानी के लिए टीम रवाना की। टीम में उपायुक्त और कई सहायक आयुक्त शामिल रहे।