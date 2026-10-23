देहरादून के समरवैली स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला गरमाया, शिक्षक पर कार्रवाई न होने से अभिभावकों का गुस्सा

जागरण संवाददाता, देहरादून। समरवैली स्कूल में 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर शुक्रवार को हंगामा हुआ। छात्रा की मां ने स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक पर करीब डेढ़ माह से बेटी को परेशान करने और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया।

मां के अनुसार, उन्होंने 15 अक्टूबर को प्रधानाचार्य को लिखित शिकायत दी थी, जिस पर उनकी बेटी समेत 15 छात्राओं के हस्ताक्षर थे। पर शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उनकी बेटी पर दबाव बना मामला रफा दफा करने का प्रयास किया गया।

उन्होंने मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई और स्कूल प्रबंधन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। छात्रा की मां के अनुसार, बेटी ने उन्हें बताया था कि शिक्षक उसके साथ अनुचित व्यवहार करता है और उसे गलत ढंग से छूता है।

उसकी कक्षा की अन्य छात्राओं के साथ भी शिक्षक का इसी तरह का व्यवहार है। उनका बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों के भविष्य और लोकलाज के कारण उन्होंने शुरुआत में कोई शिकायत नहीं की थी। 14 अक्टूबर को स्कूल पहुंचने में देर होने पर शिक्षक उनकी बेटी को धक्का देते हुए प्रधानाचार्य कक्ष तक ले गया।

बेटी से पूरी बात जानने के बाद वह 15 अक्टूबर को स्कूल पहुंचीं और प्रधानाचार्य को लिखित शिकायत दी। उनके अनुसार, प्रधानाचार्य ने छात्रा की सुरक्षा का भरोसा देते हुए शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे नौकरी से हटाने की बात कही थी।

मां का आरोप है कि कुछ दिन बाद छात्रा को प्रधानाचार्य कक्ष में बुलाया गया। वहां निदेशक ने उसे ही झूठा ठहरा दिया। कहा कि शिक्षक कैसे छूता है उन्हें छूकर बताए। शिक्षक के बुजुर्ग होने का हवाला देते हुए कहा कि उसके पिता भी तो उसे छूते होंगे।

मां का आरोप है कि छात्रा को उसकी और उसके भाई की पढ़ाई प्रभावित होने का डर दिखाया गया। यह भी कहा गया कि बीच सत्र में कहीं दूसरे स्कूल में दाखिला मिलना मुश्किल होगा। मां के अनुसार, उनकी बेटी एथलेटिक्स की कई स्पर्धाओं में हिस्सा ले चुकी है।

मामले को खत्म कराने के लिए खेलों से जुड़े बाहरी लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे वह बात जो उनके व स्कूल प्रबंधन के बीच थी, कई अन्य लोगों तक पहुंच गई। इसी से नाराज वह शुक्रवार को स्कूल पहुंची।