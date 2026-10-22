देहरादून हरिद्वार बाईपास पर ईंटों से भरा ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा, लगा भीषण जाम

जागरण संवाददाता, देहरादून। हरिद्वार बाईपास पर गुरुवार को ईंटों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक के सड़क पर फंसने से यातायात प्रभावित हो गया। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी।

जानकारी के अनुसार, हरिद्वार बाईपास पर ईंटों से भरा ट्रक गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक के डिवाइडर पर चढ़ने से सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया और न ही किसी के घायल होने की सूचना मिली।

हादसे के बाद मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर ट्रक के फंसे होने के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई और जाम की स्थिति बन गई। इससे अपने गंतव्य की ओर जा रहे लोगों को देरी का सामना करना पड़ा।