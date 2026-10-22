उत्तराखंड न्याय यात्रा आज से, प्रदेश के चार स्थानों से सरकार को घेरेगी कांग्रेस
कांग्रेस आज से उत्तराखंड में 'न्याय यात्रा' का आगाज कर रही है। इसके माध्यम से पार्टी अंकिता भंडारी को न्याय, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस गुरुवार से राज्य में उत्तराखंड न्याय यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। इसके माध्यम से वह अंकिता भंडारी को न्याय, लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। न्याय यात्रा राज्य के चार स्थानों से शुरू होगी।
गढ़वाल मंडल में यात्रा की शुरुआत बदरीनाथ धाम में पूजा-अर्चना के साथ होगी। इस दल की अगुआई प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व विधायक लखपत सिंह बुटोला करेंगे। देहरादून जिले में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को यह जिम्मा सौंपा गया है।
हरिद्वार जिले में यात्रा का नेतृत्व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डा. हरक सिंह रावत, विधायक काजी निजामुद्दीन, ममता राकेश, फुरकान अहमद, रवि बहादुर, अनुपमा रावत व वीरेंद्र कुमार जाति करेंगे।
कुमाऊं में गोलज्यू मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा की अगुआई नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रकाश जोशी, सीडब्लूसी सदस्य करन माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी व विधायक तिलकराज बेहड़ करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सुविधा अनुसार यात्रा में सम्मिलित होंगे।