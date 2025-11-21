देहरादून: डोईवाला में शुरू हुआ शुगर मिल का पेराई सत्र, लक्ष्य 30 लाख क्विंटल

जागरण संवाददाता डोईवाला (देहरादून) । डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र 2025- 26 का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मिल में हवन पूजन का कार्य संपन्न कराने के बाद गन्ने की प्रथम ट्रैक्टर बुग्गी व ट्रैक्टर ट्राली लाने वाले किसान को सम्मानित किया गया। जिसके बाद क्रेन में गन्ने की पुली डालकर विधिवत पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जल्द ही गन्ना मूल्य भी उत्तराखंड में तय कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसानों के हित में लगातार सरकार निर्णय ले रही है। स्थानीय विधायक बृजभूषण गेरौला ने कहा कि गन्ना किसानों के हित में सरकार ने बेहतर कार्य किया है। पूर्व में समय से किसानों को गन्ना भुगतान नहीं मिलता था। परंतु सरकार ने सत्र समाप्त होने के साथ ही समस्त गन्ना भुगतान की प्रक्रिया अपनाई। जिसका लाभ किसानों को मिला है।