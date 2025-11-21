Language
    देहरादून: डोईवाला में शुरू हुआ शुगर मिल का पेराई सत्र, लक्ष्य 30 लाख क्विंटल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:54 PM (IST)

    डोईवाला शुगर मिल ने 30 लाख क्विंटल गन्ना पेराई के लक्ष्य के साथ नए सत्र की शुरुआत की है। मिल प्रबंधन ने किसानों को बेहतर सुविधाएँ देने का वादा किया है, जिसमें सुचारू गन्ना आपूर्ति और ऑनलाइन पंजीकरण शामिल हैं। इस बार गन्ने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि चीनी की रिकवरी दर बढ़ाई जा सके।

    पेराई सत्र 2025- 26 का विधिवत शुभारंभ . Jagran

    जागरण संवाददाता डोईवाला (देहरादून) । डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र 2025- 26 का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मिल में हवन पूजन का कार्य संपन्न कराने के बाद गन्ने की प्रथम ट्रैक्टर बुग्गी व ट्रैक्टर ट्राली लाने वाले किसान को सम्मानित किया गया। जिसके बाद क्रेन में गन्ने की पुली डालकर विधिवत पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जल्द ही गन्ना मूल्य भी उत्तराखंड में तय कर दिया जाएगा।

    किसानों के हित में लगातार सरकार निर्णय ले रही है। स्थानीय विधायक बृजभूषण गेरौला ने कहा कि गन्ना किसानों के हित में सरकार ने बेहतर कार्य किया है। पूर्व में समय से किसानों को गन्ना भुगतान नहीं मिलता था। परंतु सरकार ने सत्र समाप्त होने के साथ ही समस्त गन्ना भुगतान की प्रक्रिया अपनाई। जिसका लाभ किसानों को मिला है।

    शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि 30 लाख क्विंटल गन्ना पेराई लक्ष्य के साथ वर्तमान पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया गया है। उन्होंने सभी किसानों से स्वच्छ, साफ गन्ना मिल में आपूर्ति करने की अपील की। इस अवसर पर गन्ना समिति देहरादून के अध्यक्ष दिनेश चौहान, डोईवाला गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज नौटियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अलका सिंह, राजेंद्र ताड़ियाल, अरविन्द शर्मा, दरपान बोरा, नरेंद्र नेगी, पुरुषोत्तम डोभाल, के अलावा कई किसान मौजूद रहे।