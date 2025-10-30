Language
    Uttarakhand Foundation Day: छात्रों के लिए रजतोत्सव खास, ड्रोन-मशीन लर्निंग जैसी टेक्‍नोलॉजी से होंगे रूबरू

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    उत्तराखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। छात्रों को साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तीन से सात नवंबर तक उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में यह आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक बनाना है। इस दौरान तकनीकी विकास पर एक काफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी।

    तीन से सात नवंबर तक यूटीयू से संबद्ध विभिन्न परिसरों में आयोजन होगा।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । राज्य स्थापना के रजतोत्सव के दौरान उत्तराखंड की तकनीकी उपलब्धियों और नवाचारों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। छात्रों और शोधकर्ताओं को साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, ड्रोन टेक्नोलाजी और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी कार्यशालाओं और प्रदर्शनों में भाग लेने का अनुभव मिलेगा।

    तीन से सात नवंबर तक वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न परिसरों में इसका आयोजन होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड के तकनीकी विकास माडल को थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स और माडल्स राज्य की तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करेंगे। रजतोत्सव का यह तकनीकी अध्याय युवाओं को न केवल आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नई दिशाओं से अवगत कराएगा, बल्कि उन्हें स्टार्टअप, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाना है।

    कार्यक्रम के दौरान राज्य के तकनीकी सफर पर आधारित एक काफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी, जिसमें पिछले 25 वर्षों में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। इस अवसर पर तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रहेगी, जो छात्रों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और उनके व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराएंगे।

    यह हैं छह सदस्य आयोजन समिति के सदस्य

    प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन को लेकर गठित छह सदस्यीय कमेटी में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डा. मनोज कुमार पांडा, आइटी गोपेश्वर के निदेशक प्रो.अमित अग्रवाल, यूटीयू के कुलसचिव डा. राजेश उपाध्याय, प्राविधिक शिक्षा सचिव डा. मुकेश पांडेय व संयुक्त निदेशक आलोक मिश्रा व पित्थूवाला पालीटेक्निक के प्राचार्य अवनीश जैन शामिल हैं।

    ‘रजतोत्सव का यह आयोजन उत्तराखंड को नवाचार और डिजिटल प्रगति की दिशा में नई पहचान देने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को तकनीकी उत्कृष्टता की राह पर अग्रसर करने का प्रयास होगा।’
    प्रो. ओंकार सिंह, कुलपति यूटीयू