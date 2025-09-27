Language
    Student Union Election: उत्‍तराखंड में छात्र संघ चुनाव आज, मतदान जारी; शाम पांच बजे के बाद आएगा परिणाम

    By Ravindra kumar barthwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:14 PM (IST)

    Student Union Election Voting उत्तराखंड में आज छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा हैं। श्रीदेव सुमन कुमाऊं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय और एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों में मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। 88 हजार से अधिक छात्र इन चुनावों में भाग ले रहे हैं।

    तीन राज्य विश्वविद्यालयों व एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध कालेजों में हो रहे चुनाव। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । प्रदेश में शनिवार को छात्रसंघ चुनाव की धूम है। इस दिन यह भी पता चल जाएगा कि सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआइ का छात्रसंघों पर दबदबा कितना रहा है।

    तीन राज्य विश्वविद्यालयों में श्रीदेव सुमन, कुमाऊं विवि व सोबन सिंह जीना विवि एवं एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध राजकीय व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संघों के लिए शनिवार को मतदान हो रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक होगा। पांच बजे के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

    प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय में मतदान में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 88 हजार से अधिक बताई जा रही है। शनिवार को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के चौरास, टिहरी व पौड़ी कैंपस में चुनाव होंगे। साथ ही संबद्ध 10 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में भी चुनाव होंगे। इनमें प्रमुख रूप से देहरादून में डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, श्रीगुरू राम राय पीजी कालेज, एमपीजी कालेज मसूरी सम्मिलित हैं।