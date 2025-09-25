Student Union Election: डीएवी में भिड़े छात्र गुट, पुलिस ने भांजी लाठियां; मची भगदड़

देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में अभाविप के दो गुटों में पुरानी रंजिश के चलते झड़प हो गई। शक्ति प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना में पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को तितर-बितर किया। भगदड़ में कई छात्र घायल हुए। कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, देहरादून । डीएवी पीजी कालेज में शक्ति प्रदर्शन के दौरान अभाविप के दो गुट आमने-सामने हो गए। इनके बीच तनातनी, फिर हाथापाई शुरू हो गई। जिस कारण कालेज परिसर में अफरातफरी मच गई। इस बीच स्थिति काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई छात्र गिरकर चोटिल हो गए। छात्रों के बीच विवाद बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट से बाहर खदेड़ा। वहीं, कालेज परिसर में जगह-जगह भीड़ लगाकर खड़े छात्रों को भी तितर-बितर किया गया। छात्र गुटों के बीच यह झगड़ा नया नहीं है।

बालावाला क्षेत्र के इन युवकों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। पुराने झगड़े की कड़वाहट और शक्ति प्रदर्शन की नाजुक स्थिति ने गुरुवार को नए विवाद को जन्म दिया। घटना के बाद कालेज परिसर में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने। वहीं, पुलिस और कालेज प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

कालेज के बाहर झगड़ा, युवक का सिर फटा दोपहर में अभाविप कार्यालय के बाहर भी छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। इसमें एक छात्र को गंभीर चोटें आईं हैं। जानकारी के अनुसार कालेज परिसर में विवाद के बाद छात्र सीधे करनपुर स्थित परिषद कार्यालय पहुंचे। वहीं, आर्यन छात्र संगठन के कुछ छात्र भी बाहर मौजूद थे। इसी दौरान एक छात्र अपनी बाइक लेने वहां गया।