जागरण संवाददाता, देहरादून। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कफ सीरप के सेवन से बच्चों के बीमार होने व मृत्यु की घटना के बाद केंद्र सरकार के सभी कफ सीरप पर बैन लगा दिया है। ऐसे में उत्तराखंड में मरीजों के सामने सीरप की जगह क्या इस्तेमाल करें इसकी चिंता सताने लगी है। जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं अथवा घरों में खांसी से पीड़ित हैं तो उनके

सामने भी यह समस्या सबसे अधिक है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में बच्चों में खांसी आम है, लेकिन हर बार कफ सीरप लेना जरूरी नहीं। सही घरेलू उपाय, कुछ सुरक्षित दवाएं और चिकित्सक की निगरानी ही पर्याप्त हैं। खासकर दो वर्ष से छोटे बच्चों में अनावश्यक दवाओं से बचना जरूरी है। ज्यादातर मामलों में बच्चों में खांसी अपने आप ही ठीक हो जाती है।

बीते कुछ समय से खांसी के कुछ सीरप पर प्रतिबंधित करने के बाद उत्तराखंड के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए थे कि कि पंजीकृत चिकित्सकों के पर्चे पर ही बच्चों का कफ सीरप दी जाए। हालांकि इसके बाद भी कई मेडिकल स्टोर पर खांसी की दवा खुलकर बिकी। अब केंद्र सरकार की ओर से सभी खांसी की दवा की बिक्री पर रोक लगाने के बाद लोग भी असमंजस में हैं कि इस बदलते हुए मौसम में खांसी होना आम बात है इसलिए अब वह सीरप के विकल्प के तौर पर क्या लेंगे।

हालांकि चिकित्सकों ने उनके इस असमंजस को दूर करते हुए विकल्प के तौर पर अन्य दवा को इस्तेमाल चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेने को कहा है। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के फिजीशियन डा. असीम रतूड़ी का कहना है कि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जरा सी खांसी होने पर कफ सीरप इस्तेमाल करने लगते हैं। जबकि यदि वायरल डीजीज है तो वह तीन से पांच दिन में आसानी से ठीक हो जाता है। यदि खांसी है तो कफ सीरप के विकल्प के तौर पर एंजी एजर्ली दवा ले सकते हैं। नमक पानी का गरारा सबसे बढ़िया है। इसके अलावा जितना भी हो सके इस मौसम में कोशिश करें कि ठंडी चीजों से बचें और गुनगुना पाने का सेवन करें।

दवा कौन सी लें इसके लिए लोग पहुंच रहे अस्पताल राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डा. विवेकानंद सत्यवली का कहना है कि कुछ दवा के बैन होने के बाद खांसी से संबंधित दवा कौन सी लें इसके लिए लोग पहुंच रहे हैं। बीते बुधवार को अस्पताल में खांसी की दवा को सील कर दिया गया था। ऐसे में उन्हें विकल्प के तौर पर अन्य दवा लिखकर दी जा रही थी। ऐसे समय में गुनगुना पानी का सेवन करने, ठंड से बचने और ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना होगा।

लेवोड्रोप्रोपिज़िन एक सुरक्षित विकल्प श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. विशाल कौशिक के अनुसार खांसी वास्तव में हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है, जो वायुमार्ग से बलगम को बाहर निकालकर फेफड़ों की सुरक्षा करती है। अधिकांश मामलों में बच्चों की खांसी अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए कोई विशेष दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि खांसी बहुत अधिक परेशानी देती है या सोने और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उपचार की जरूरत होती है। ऐसी दवाओं का उपयोग 4 साल से बड़े बच्चों में ही, डाक्टर की सलाह के अनुसार किया जाता। लेवोड्रोप्रोपिज़िन एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इसे भी केवल डाक्टर की निगरानी में ही उपयोग करना चाहिए।

सलाइन नेसल ड्राप्स के ज़रिए नियंत्रित कर सकते हैं खांसी दून मेडिकल कालेज के श्वास रोग के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पल्मोनोलाजिस्ट डा. अनुराग अग्रवाल के अनुसार आप भाप लेकर, शरीर को पर्याप्त आराम देकर, गुनगुना पानी पीकर,सलाइन नेसल ड्राप्स के ज़रिए खांसी को नियंत्रित कर सकते हैं। सीरप की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती। एलर्जी वाले कफ में फेक्सोफेनाडाइन व सेट्रिजीन भी असरदार रहती है। इसके अलावा बच्चों को हम शहद-अदरक का जूस मिलाकर लेने की सलाह देते हैं, जिससे आराम मिलता है। सीओपीडी के मरीजों के लिए कफ सीरप बैन नहीं हैं। उन्हें फिलहाल कफ सीरप लिखा जा रहा है।