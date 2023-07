Uttarakhand: राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर आज, शुभारंभ करेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की 15वीं वार्षिक बैठक स्वास्थ्य चिंतन शिविर के रूप में उत्तराखंड में शुक्रवार से शुरू होगी। उत्तराखंड में पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक देहरादून में हो रही है।

उत्तराखंड में पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक देहरादून में हो रही है।

Your browser does not support the audio element.

HighLights - दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा मनसुख मांडविया

राज्य ब्यूरो, देहरादून: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की 15वीं वार्षिक बैठक स्वास्थ्य चिंतन शिविर के रूप में उत्तराखंड में शुक्रवार से शुरू होगी। दो दिवसीय इस शिविर का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा मनसुख मांडविया करेंगे। वह देहरादून पहुंच चुके हैं। उनके साथ शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डा भारती पवार व सांसद प्रो एसपीएस बघेल भी देहरादून आए हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक देहरादून में हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री देहरादून पहुंच रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री सी संगमा व सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग के भी देहरादून पहुंचने की उम्मीद है। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के पास स्वास्थ्य विभाग है। बैठक में विभिन्न राज्यों के 108 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस शिविर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भव: अभियान, जन स्वास्थ्य प्रबंधन, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा-रूबेला उन्मूलन कार्यक्रम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, मेडिकल, नर्सिंग एवं एलाइड एजुकेशन, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण योजना, डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंट्सी कार्यक्रम और गैर संचारी रोग प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी।

Edited By: Nirmala Bohra