    UKSSSC Exam: 17 केंद्रों पर हुई परीक्षा, पिछली गलतियों से लिया सबक; अचानक जांच करने पहुंचे SSP अजय सिंह

    By Soban Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के दौरान देहरादून के 17 केंद्रों पर पुलिस सतर्क रही। एसएसपी अजय सिंह ने केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी और अभ्यर्थियों की जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। 

    परीक्षा केंद्र पर जांच के लिए पहुंचे एसएसपी अजय सिंह।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से देहरादून में कुल 17 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही सहकारी निरीक्षक वर्ग -2/ सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) के पदों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। एसएसपी अजय सिंह ने खुद परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की।

    यूकेएसएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में पुलिसकर्मी रहे अलर्ट


    रविवार को यूकेएसएसएसी की ओर से जनपद के 17 परीक्षा केन्द्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों में समुचित संख्या में पुलिस बल को नियुक्त किया गया। पुलिस ने परीक्षा देने आए सभी अभ्यर्थियों की प्रापर चेकिंग के उपरांत ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई।


    जनपद में 17 केंद्रों पर आयोजित हुई आयोग की लिखित प्रतियोगी परीक्षा


    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने परीक्षा को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही उपस्थित अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस को नियमित रूप से भ्रमणशील रखकर अवांछित तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए। परीक्षा के दौरान सभी राजपत्रित अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

     

    पिछली गलतियों से लिया सबक, हर जगह दिखी मुस्तैदी

    21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपरलीक होने के बाद पुलिस विभाग ने सुरक्षा का दायरा और बढ़ा दिया है। पिछली गलतियों से सबक लेकर हर स्तर पर निगरानी रखी गई। किसी को भी परीक्षा केंद्रों के बाहर नहीं फटकने दिया, वहीं शौचालयों की भी खास चेकिंग हुई। परीक्षा केंद्रों पर पेपर शुरू होने से पहले ही जांच कराई गई, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी सामने न आ पाए।