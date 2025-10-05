Language
    उत्तराखंड में बनेगा पहला 'खेल विश्वविद्यालय'! इन दो जिलों में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की तैयारी

    By Ankur Agarwal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:20 AM (IST)

    उत्तराखंड सरकार स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के तहत आठ शहरों में 23 खेल अकादमी खोलेगी। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है जिनमें खेल छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में आरक्षण शामिल हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

    राज्य में जल्द लागू होगा स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान: धामी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने और इनमें 103 पदक प्राप्त कर कीर्तिमान बनाने वाले उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके अंतर्गत राज्य के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी।

    इसके साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कालेज की स्थापित करने जा रही है। शनिवार को परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केटबाल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने यह बाते कहीं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि , मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना , मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।

    साथ ही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है। यही नहीं, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया गया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नई खेल नीति लागू की है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है।

    राज्य में 517 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ा भारतीय खेल प्राधिकरण की तरह 480 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किया गया है ।

    राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को साधारण बस एवं स्लीपर रेल किराया से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा थ्री-टीयर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत आठ से 14 वर्ष के करीब 3900 उभरते खिलाड़ियों को 1500 रूपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है।