राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। सैन्यभूमि उत्तराखंड के युवाओं को सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा करने के सपने को पूरा करने में अब खेल विभाग अहम योगदान देगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सभी जिला मुख्यालय पर जो खेल सुविधाएं, स्टेडियम और उपकरण उपलब्ध हैं, वे सभी सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए युवाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा कोई भी युवा यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।



खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय यमुना कालोनी में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने बताया कि अभी खेल विभाग के पास उपलब्ध प्रशिक्षकों के जरिये युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भविष्य में इस कार्य के लिए विशेष मानव संसाधन की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले एकता मार्च और दूसरे चरण में सभी जनपदों में निकाली जाने वाली पदयात्राओं की तैयारी की समीक्षा भी की गई।



कैबिनेट मंत्री आर्या ने बताया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में युवा महोत्सव आयोजित करने की तैयारी है और उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं। बैठक में विशेष खेल प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के प्राचार्य राजेश ममगाईं, उपनिदेशक जयराज व शक्ति सिंह उपस्थित थे।