Speed Post New Charges: स्पीड पोस्ट के शुल्क के लिए आज से लागू होंगी नई दरें, अब इतना देना होगा चार्ज

    By jaideep jhinkwan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    डाक विभाग ने 13 साल बाद स्पीड पोस्ट के शुल्क में संशोधन किया है जिससे पार्सल भेजना महंगा हो गया है। नई दरें बुधवार से लागू हो गई हैं। स्थानीय और 2000 किलोमीटर तक भेजे जाने वाले पार्सल के लिए अलग-अलग दरें हैं जिसमें 5% जीएसटी शामिल है। रजिस्ट्री वाले पार्सल भी अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। ग्राहकों को ओटीपी आधारित डिलीवरी और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

    पार्सल की डिलीवरी हुई महंगी, आज से लागू।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। डाक विभाग ने 13 वर्ष बाद स्पीड पोस्ट के शुल्क में संशोधन करते हुए पार्सल की दरों में वृद्धि की है। 50, 250 और 500 ग्राम के स्पीड पोस्ट पार्सल की बुकिंग अब नई दरों के अनुसार की जाएगी।

    यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी। स्थानीय और 2000 किलोमीटर तक भेजे जाने वाले पार्सल के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें ग्राहकों को पांच प्रतिशत जीएसटी का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

    डाक विभाग ने रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे जाने वाले पार्सल को भी स्पीड पोस्ट में परिवर्तित कर दिया है। अब सभी पार्सल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। यह निर्णय डिजिटल व्यवस्था के लागू होने के बाद लिया गया है। निदेशक डाक एवं सेवाएं, अनुसूया प्रसाद चमोला ने बताया कि वर्ष 2012 में शुल्क में संशोधन किया गया था, और अब नई दरों पर पार्सल बुकिंग की जाएगी।

    नई दरों के अनुसार, स्थानीय पार्सल के लिए जीएसटी को छोड़कर 50 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम के स्पीड पोस्ट पर चार रुपये की वृद्धि हुई है। 200 किलोमीटर तक भेजे जाने वाले पार्सल पर क्रमशः 12 रुपये, 24 रुपये और 20 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है।

    500 किलोमीटर तक भेजे जाने वाले पार्सल पर 12, 23 और 70 रुपये की वृद्धि हुई है। 1000 किलोमीटर तक भेजे जाने वाले पार्सल पर क्रमशः 12, 12 और 46 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 2000 किलोमीटर तक भेजे जाने वाले पार्सल पर 23, 13 और 43 रुपये की वृद्धि की गई है।

    डाक विभाग ने ग्राहकों को ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, आनलाइन भुगतान की सुविधा, एसएमएस डिलीवरी सूचना, आनलाइन बुकिंग सेवा, रीयल टाइम डिलीवरी और पंजीकरण की सुविधा में बदलाव लाने की जानकारी दी है।