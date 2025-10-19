जागरण संवाददाता, देहरादून । उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र तीन नवंबर से होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

