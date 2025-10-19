उत्तराखंड: राज्य स्थापना की रजत जयंती पर होगा विधानसभा का विशेष सत्र, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना
उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 3 नवंबर से शुरू होगा, जो राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र में राज्य के विकास पर चर्चा होगी। ताजा अपडेट के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
जागरण संवाददाता, देहरादून । उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र तीन नवंबर से होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
