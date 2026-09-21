विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के जरिए उत्तराखंड में अपनी पैठ बढ़ाएगी सपा, काश्तकार-शिल्पकार आरक्षण पर भी फोकस

विकास गुसाईं, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार सिकुड़ते राजनीतिक आधार के बीच समाजवादी पार्टी अब इंडिया गठबंधन के सहारे प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की नजर गठबंधन के तहत कुछ सीटें हासिल कर चुनाव मैदान में उतरने पर है।

हालांकि, उत्तराखंड में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सपा के सामने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने, केवल समर्थन देने या फिर स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी उतारने के सभी विकल्प खुले हैं।

राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में सपा अपनी राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष करती रही है। पार्टी का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन 2004 के लोकसभा चुनाव में रहा। पार्टी के राजेंद्र कुमार बाड़ी ने हरिद्वार सीट पर जीत दर्ज की थी।

उस चुनाव में सपा को राज्य की पांच लोकसभा सीटों पर कुल 7.93 प्रतिशत मत मिले थे। इसके बाद पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इस प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकी। विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी सपा के घटते जनाधार को दर्शाते हैं।