देहरादून में बदल रहा गणेश उत्सव का स्वरूप, घर में ही रहेंगे... नहीं होगी विसर्जन की विदाई

जागरण संवाददाता, देहरादून। पहाड़ के पारंपरिक घरों में खोली के ऊपर विराजने वाले गणेशजी देवभूमि की उस परंपरा की याद दिलाते हैं, जिसमें गणेश को घर का स्थायी मंगलकर्ता और रक्षक माना गया, विसर्जित होने वाला देवता नहीं।

इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून में इस बार कई परिवार और धार्मिक संगठन गणपति की स्थापना के बाद विसर्जन के बजाय उन्हें घर-मंदिर में ही विराजमान रखकर पूजा कर रहे हैं। दीपलोक कालोनी स्थित श्रीराम मंदिर समेत कुछ परिवार मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने, कृत्रिम जलकुंड में प्रतीकात्मक विसर्जन करने व प्रतिमा को घर-मंदिर में ही रखने का विकल्प अपना रहे हैं।

विसर्जन नहीं सिर्फ पूजा होगी और महोत्सव मनाएंगे पटेलनगर स्थित गणपति महोत्सव समिति ने ‘विसर्जन नहीं करेंगे, सिर्फ पूजा होगी और महोत्सव मनाएंगे’ अभियान शुरू किया है। समिति के अध्यक्ष तेजेंद्र हरजाई के अनुसार देवभूमि में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के विसर्जन की परंपरा नहीं रही है। समिति की पहल का लोगों ने स्वागत किया है। हरिद्वार और रुड़की के धार्मिक संगठनों ने भी विसर्जन नहीं करने का निर्णय लिया है।

परम विहार में गणपति विसर्जन न करने का निर्णय परम विहार स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित विनोद बंगवाल ने बताया कि यहां 11 वर्षों से गणेश उत्सव आयोजित हो रहा था। पिछले वर्ष आयोजकों ने उत्तराखंड की परंपरा को देखते हुए विसर्जन नहीं करने का निर्णय लिया था। इसी कारण इस बार नया आयोजन नहीं किया गया।

पहाड़ में खोली के ऊपर विराजते हैं गणेश उत्तराखंड विद्वत सभा के प्रवक्ता आचार्य बिपिन डोभाल के अनुसार सार्वजनिक गणेश उत्सव और विसर्जन उत्तराखंड की पारंपरिक पर्वतीय संस्कृति का पुराना हिस्सा नहीं है। पहाड़ के पारंपरिक घरों में खोली के ऊपर गणेशजी की स्थायी स्थापना की परंपरा रही है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में गणेश उत्सव की अलग धार्मिक-सामाजिक परंपराएं हैं।

उत्तराखंड में सार्वजनिक उत्सव और विसर्जन पिछले कुछ दशकों में अधिक प्रचलित हुआ है। पौराणिक परंपरा में बदरीकाश्रम में व्यास द्वारा महाभारत की रचना और गणेशजी द्वारा उसे लिखे जाने का उल्लेख मिलता है। उनका कहना है कि उद्देश्य किसी परंपरा का विरोध करना नहीं, बल्कि स्थानीय धार्मिक परंपरा और लोकाचार को समझना है।