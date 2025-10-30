Language
    महिला यूट्यूबर के वीडियो पर ऋषिकेश में बवाल, राष्ट्रीय हिन्दू शक्ति संगठन में रोष

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    ऋषिकेश में एक महिला यूट्यूबर के डांस वीडियो पर विवाद हो गया। राष्ट्रीय हिन्दू शक्ति संगठन ने जयराम आश्रम में अश्लील हरकतों का विरोध किया। संगठन ने आश्रम के मैनेजर से शिकायत की, जबकि एक महिला यूट्यूबर ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बताया। बाद में, स्थानीय नेताओं ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया।

    राष्ट्रीय हिन्दू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघव भटनागर ने विरोध किया। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। एक महिला यूट्यूबर के डांस वीडियो को अमर्यादित बताते हुए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के सदस्यों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने ब्लागर के कपड़ों पर आपत्ति जताते हुए इसे तीर्थनगरी के धार्मिक महत्व का अपमान बताया। वहीं, यूट्यूबर व उसकी मां ने हिंदू संगठन के इस विरोध को निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया।

    बुधवार शाम को राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटटनागर कई सदस्यों के साथ ऋषिकेश स्थित एक आश्रम में पहुंचे राघवेंद्र ने अपार्टमेंट के मैनेजर से कहा कि अपार्टमेंट निवासी एक महिला यू-ट्यूबर ने अमर्यादित कपड़ों में डांस वीडियो शूट कर इंटरनेट मीडिया पर डाला है। यह वीडियो अपार्टमेंट में शूट किया गया है। इससे तीर्थनगरी की छवि धूमिल हो रही है। कहा कि इस तरह अमर्यादित आचरण करने पर रोक लगनी चाहिए।

    इस दौरान यू-ट्यूबर व उसकी मां भी मौके पर पहुंची और उन्होंने हिंदू संगठनों की आपत्ति का विरोध किया। यू-ट्यूबर ने कहा कि उनके डांसिंग वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। वह संस्कृति एवं समाज का सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन धर्म व संस्कृति के नाम पर दूसरों की निजी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं।

    इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। घटना की सूचना पर लायंस क्लब रायल के अध्यक्ष पंकज चंदानी व नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र मौके पर पहुंचे और उन्होंने हिंदू संगठन के सदस्यों को मनाकर शांत कराया, जिसके बाद वे लौट गए। इस दौरान पार्षद राजेंद्र सिंह बिष्ट, आलोक चावला व कई अन्य मौजूद रहे। 