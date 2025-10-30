महिला यूट्यूबर के वीडियो पर ऋषिकेश में बवाल, राष्ट्रीय हिन्दू शक्ति संगठन में रोष

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। एक महिला यूट्यूबर के डांस वीडियो को अमर्यादित बताते हुए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के सदस्यों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने ब्लागर के कपड़ों पर आपत्ति जताते हुए इसे तीर्थनगरी के धार्मिक महत्व का अपमान बताया। वहीं, यूट्यूबर व उसकी मां ने हिंदू संगठन के इस विरोध को निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया।

बुधवार शाम को राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटटनागर कई सदस्यों के साथ ऋषिकेश स्थित एक आश्रम में पहुंचे राघवेंद्र ने अपार्टमेंट के मैनेजर से कहा कि अपार्टमेंट निवासी एक महिला यू-ट्यूबर ने अमर्यादित कपड़ों में डांस वीडियो शूट कर इंटरनेट मीडिया पर डाला है। यह वीडियो अपार्टमेंट में शूट किया गया है। इससे तीर्थनगरी की छवि धूमिल हो रही है। कहा कि इस तरह अमर्यादित आचरण करने पर रोक लगनी चाहिए।

इस दौरान यू-ट्यूबर व उसकी मां भी मौके पर पहुंची और उन्होंने हिंदू संगठनों की आपत्ति का विरोध किया। यू-ट्यूबर ने कहा कि उनके डांसिंग वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। वह संस्कृति एवं समाज का सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन धर्म व संस्कृति के नाम पर दूसरों की निजी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं।