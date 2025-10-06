हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह सब रिकॉर्ड कर रहा Smart Meter, सर्वर में सेव हो जाती है कोई भी छेड़छाड़

स्मार्ट मीटर अब सिर्फ बिजली की खपत मापने वाला यंत्र नहीं रहा बल्कि यह बिजली चोरी को पकड़ने वाला ब्लैक बॉक्स बन गया है। रुड़की में एक घटना से पता चला कि यह मीटर छेड़छाड़ को रिकॉर्ड करके सबूत बनाता है। यह मीटर करंट वोल्टेज और लोड में गड़बड़ी का रिकॉर्ड रखता है जो सर्वर में 10 साल तक सुरक्षित रहता है।

अश्वनी त्रिपाठी, जागरण देहरादून। अगर आप स्मार्ट मीटर को सिर्फ बिजली खपत का हिसाब रखने वाला संयंत्र समझने की भूल कर रहे हैं, तो जरा इसकी खूबियों से वाकिफ हो जाएं। रुड़की के गुरुकुल नारसन में स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ ने यह राज खोल दिया है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ रीडिंग दर्ज करने तक सीमित नहीं है।

यह हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह काम करने वाला अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक डेटा रिकॉर्डर है, जो बिजली चोरी के लिए की गई किसी भी छेड़छाड़ को रिकॉर्ड कर डिजिटल सबूत बना देता है। स्मार्ट मीटर सप्लाई नेटवर्क में गड़बड़ी, करंट के प्रवाह, लोड, वोल्टेज स्थिरता, आवृत्ति में अनियमितता का पूरा रिकॉर्ड सेव कर रिपोर्ट सर्वर को भेजता है। यह जानकारी सर्वर में दस साल तक सुरक्षित रहती है। इसे बिजली चोरी या गड़बड़ी के मामले में सबूत माना जाता है।

यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव कहते हैं, स्मार्ट मीटर पावर सप्लाई के प्रत्येक उतार-चढ़ाव को मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है। स्मार्ट मीटर कवर खोलने, मीटर हटाने या चुंबक लगाने की वारदात को समय सहित दर्ज करता है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर के अंदर फ्लैश मेमोरी लगी होती है, जिसमें बिजली खपत व घटनाओं का रिकॉर्ड खंडों में सुरक्षित रहता है। यह डेटा दस वर्षों तक नहीं मिटता, जब तक नया डेटा पुराने को ओवरराइट न कर दे। डेटा को एन्क्रिप्टेड मोड में सर्वर को भेजा जाता है, अधिकृत लोग ही इसे पढ़ते हैं। किसी प्रकार की छेड़छाड़ इसमें दर्ज हो जाती है, जो बाद में उपभेाक्ताओं के लिए मुश्किल बनती है।

मप्र में 2400 से अधिक बिजली चोरी के मामले पकड़े मप्र के भोपाल में तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2,400 से अधिक बिजली चोरी के मामले सामने आए। इन मीटरों ने बिजली चोरी की पहचान की, जिससे यह साबित हुआ कि स्मार्ट मीटर ब्लैक बॉक्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक डेटा रिकॉर्ड किया और बिजली चोरी का पता लगाया।