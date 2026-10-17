कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित, पति के खिलाफ गंभीर मामले की पड़ताल

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से पति गिरधारी लाल साहू पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसएसपी देहरादून प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने एसपी देहात जया बलोनी की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया है।

एसआईटी में एसपी देहात के साथ सीओ सहसपुर अनुज कुमार, कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुंवर व शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक केसी भट्ट को शामिल किया गया है। शुक्रवार को एसआईटी डालनवाला स्थित कृष्णा मेडिकल अस्पताल पहुंची और वहां भर्ती कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से बातचीत की। चिकित्सकों ने उन्हें बयान देने के लिए फिट नहीं बताया, ऐसे में टीम वापस लौट गई। जल्द ही टीम कैबिनेट मंत्री गिरधारी लाल साहू व एक महिला के कथित आडियो को कब्जे में लेगी।