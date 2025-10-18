संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला। रानीपोखरी के शांतिनगर से अंडरग्राउंड सीवर टैंक से बरामद हुए युवक के शव मिलने की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। मृतक की ओर से बात- बात पर अपने दोस्त को अपमानित करने से आरोपित नाराज था। जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित को रानीपोखरी से गिरफ्तार किया है।

रानीपोखरी थानाध्यक्ष विकेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि 14 अक्टूबर को मृतक के पिता रमेश चंद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पुत्र शुभम पाल उर्फ चुन्नी लापता है और उन्हें आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसके बाद आरोपित को शांतिनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित की पहचान ऋषभ धीमान उर्फ बाबू उम्र 19 वर्ष गली नंबर एक शांतिनगर रानीपोखरी के रूप में हुई है। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि शुभम पाल के साथ वह एक ही स्थान पर कार्य करता था। कार्य के दौरान शुभम अक्सर छोटी-छोटी बातों पर उसका अपमान करता था। जिससे उसके मन में उसके प्रति गहरी रंजिश थी।