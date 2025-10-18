Language
    बात-बात पर इन्‍सल्‍ट करता था दोस्त, लड़के ने पैर पकड़ कर सीवर टैंक में धकेला; हुई मौत

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:21 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, एक लड़के ने अपने दोस्त को सीवर टैंक में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक लड़का अक्सर आरोपी को अपमानित करता था, जिससे आरोपी गुस्से में था। बहस के बाद, आरोपी ने उसे सीवर टैंक में धकेल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    रानीपोखरी के शांतिनगर में टैंक से बरामद हुआ था युवक का शव। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला। रानीपोखरी के शांतिनगर से अंडरग्राउंड सीवर टैंक से बरामद हुए युवक के शव मिलने की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। मृतक की ओर से बात- बात पर अपने दोस्त को अपमानित करने से आरोपित नाराज था। जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित को रानीपोखरी से गिरफ्तार किया है।

    रानीपोखरी थानाध्यक्ष विकेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि 14 अक्टूबर को मृतक के पिता रमेश चंद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पुत्र शुभम पाल उर्फ चुन्नी लापता है और उन्हें आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसके बाद आरोपित को शांतिनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।

    आरोपित की पहचान ऋषभ धीमान उर्फ बाबू उम्र 19 वर्ष गली नंबर एक शांतिनगर रानीपोखरी के रूप में हुई है। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि शुभम पाल के साथ वह एक ही स्थान पर कार्य करता था। कार्य के दौरान शुभम अक्सर छोटी-छोटी बातों पर उसका अपमान करता था। जिससे उसके मन में उसके प्रति गहरी रंजिश थी।

    जिस पर वह उसे 14 अक्टूबर को अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर शांतिनगर मे ले गया जहां पर सीवर टैंक के पास ले जाकर दोनों ने पहले शराब पी और जब वह सुबह नशे में हो गया तो उसने उसे टैंक में धक्का दे दिया। जिस पर शुभम का शरीर टैंक के सरिए मे अटक गया। तब उसने उसकी टांगे पकड़कर उसे ज़ोर से नीचे ढकेल दिया। जिससे शुभम की मृत्यु हो गई।