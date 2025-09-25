Uttarakhand News: आज शुरू होगी शहीद सम्मान यात्रा-2, मुख्यमंत्री धामी करेंगे शुरुआत
उत्तराखंड में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शहीद सम्मान यात्रा-2.0 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद नायक नरेश कुमार के घर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा शहीद के घर से शुरू होकर शौर्य स्थल चीड़बाग में समाप्त होगी जहाँ शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्र की जाएगी। 4 अक्टूबर को शौर्य स्थल चीड़बाग से शहीद यात्रा रथ लैंसडौन के लिए रवाना होगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शहीद सम्मान यात्रा-2.0 का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त) केके मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लोक निर्माण विभाग, अपर नगर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को यात्रा की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बताया गया कि शहीद सम्मान यात्रा दो चरणों में आयोजित होगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहस्रधारा रोड स्थित गुजराड़ा मानसिंह में शहीद नायक नरेश कुमार के घर से इसकी शुरुआत करेंगे।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री, विधायक रायपुर, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और आम नागरिक उपस्थित रहेंगे। यात्रा शहीद के निवास स्थान से प्रारंभ होकर शौर्य स्थल चीड़बाग में समाप्त होगी। इस दौरान शहीद के घर के आंगन से पवित्र मिट्टी कलश में एकत्र की जाएगी।
यह भी पढ़ें- दो गोवंश की लड़ाई से दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पसरा सन्नाटा, यातायात बाधित
वहीं, 4 अक्टूबर को शौर्य स्थल चीड़बाग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहीदों के घर के आंगन की माटी के पवित्र कलश वाले शहीद यात्रा रथ को गरिमामय समारोह के साथ शहीदों के परिजनों के सहयोग से लैंसडौन के लिए रवाना किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा के दौरान जन सुविधाओं में कोई कमी न आए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।