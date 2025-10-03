Language
    कार्ड धारक ध्‍यान दें! सितंबर का राशन अब तक नहीं लिया तो आपके लिए है ये खबर

    By virendra kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    सरकार ने सितंबर का राशन लेने से वंचित कार्डधारकों को राहत दी है वे अब 15 अक्टूबर तक राशन ले सकते हैं। अक्टूबर का राशन वितरण भी शुरू हो गया है। सितंबर में आपदा और नेटवर्क की समस्या के कारण वितरण प्रभावित हुआ था। राज्य खाद्य योजना के तहत रियायती दरों पर और अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त राशन मिलता है।

    कार्डधारक 15 अक्टूबर तक ले सकेंगे सितंबर का राशन. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। सितंबर माह का राशन लेने से वंचित कार्डधारकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। कार्डधारक अब सितंबर का राशन 15 अक्टूबर तक प्राप्त कर सकेंगे।

    इसके साथ ही अक्टूबर माह का राशन वितरण भी शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे से शुरू हो गया है। दीपावली के मद्देनजर जिला आपूर्ति विभाग राशन वितरण की निगरानी में सख्ती बरत रहा है।

    जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिले में लगभग 1036 राशन दुकानें हैं। राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के तहत 1.45 लाख, प्राथमिक परिवार (पीएचएस) के 2.20 लाख और अंत्योदय के 15,172 कार्डधारक हर माह राशन प्राप्त कर रहे हैं।

    सितंबर माह में बारिश और आपदा के कारण कई कार्डधारक राशन लेने से वंचित रह गए थे। नेटवर्क की समस्याओं के कारण ई-पाश मशीनों का संचालन भी प्रभावित हुआ, जिससे राशन वितरण में बाधा आई। भारत सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए वितरण तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि कार्डधारक 15 अक्टूबर तक अपना राशन प्राप्त कर सकें। अक्टूबर माह का राशन भी साथ में वितरित किया जाएगा।

    इस तरह होता है कार्डधारकों को राशन वितरण

    • राज्य खाद्य योजना के तहत कार्डधारकों को 7.50 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है।
    • प्राथमिक परिवार कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल तथा अंत्योदय कार्ड पर 21.300 किलोग्राम चावल और 13.700 किलोग्राम गेहूं निशुल्क प्रदान किया जाता है।

    डीएसओ केके अग्रवाल ने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी की शिकायत पर राशन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।