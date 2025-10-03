जागरण संवाददाता, देहरादून। सितंबर माह का राशन लेने से वंचित कार्डधारकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। कार्डधारक अब सितंबर का राशन 15 अक्टूबर तक प्राप्त कर सकेंगे।

इसके साथ ही अक्टूबर माह का राशन वितरण भी शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे से शुरू हो गया है। दीपावली के मद्देनजर जिला आपूर्ति विभाग राशन वितरण की निगरानी में सख्ती बरत रहा है।

जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिले में लगभग 1036 राशन दुकानें हैं। राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के तहत 1.45 लाख, प्राथमिक परिवार (पीएचएस) के 2.20 लाख और अंत्योदय के 15,172 कार्डधारक हर माह राशन प्राप्त कर रहे हैं।

सितंबर माह में बारिश और आपदा के कारण कई कार्डधारक राशन लेने से वंचित रह गए थे। नेटवर्क की समस्याओं के कारण ई-पाश मशीनों का संचालन भी प्रभावित हुआ, जिससे राशन वितरण में बाधा आई। भारत सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए वितरण तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि कार्डधारक 15 अक्टूबर तक अपना राशन प्राप्त कर सकें। अक्टूबर माह का राशन भी साथ में वितरित किया जाएगा।