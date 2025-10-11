धनतेरस व दीपावली पर राजधानी दून में चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी

- ज्वेलर्स, बैंक व एटीएम की बढ़ाई सुरक्षा, मानक पूरे न करने वाले ज्वेलर्स को भेजे गए नोटिस

- एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुबह व शाम गश्त करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, देहरादून। त्यौहारों के सीजन में भीड़ भाड़ बढ़ने के कारण अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैँ। अपराधी आमजन के साथ-साथ ज्वेलर्स, बैंक व एटीएम को टारगेट करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया है। धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के अवसर पर होने वाली भीड़, बाजारों की रौनक और खरीदारी के बढ़ते चलन के चलते संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अपराधों पर नियंत्रण रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया है।

दून पुलिस की ओर से प्रमुख बाजारों पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मच्छी बाजार, पीपलमंडी सहित माल्स और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एसएसपी की ओर से इन स्थानों पर अतिरिक्त तैनाती करने को कहा है ताकि चोरी, छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक घटनाओं पर काबू पाया जा सके। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे सभी प्रमुख स्थानों पर नजर रखी जा सके। इस बार हर बाजार में नजर रखने के लिए अधिक से अधिक ड्रोन की मदद ली जाएगी।

धनतेरस पर शहरवासी गहनों की भारी मात्रा में खरीद करते हैं, ऐसे में एसएसपी अजय सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में ज्वेलर्स की चेकिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखा जा रहा है कि प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम और निजी सुरक्षा है कि नहीं।

सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम व निजी सुरक्षा तैनात न करने वाले ज्वेलर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। सुरक्षा मानक पूरे न करने वाले ज्वेलर्स को एक-दो दिन में मानक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के दौरान बाजारों में महिलाओं की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते पुलिस को महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बाजारों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी बाजारों में तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।

त्यौहारों के दौरान सतर्कता बतरने की अपील

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आमजन को त्यौहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। कहा कि खरीदारी के समय अपने कीमती सामान, जिसमें पर्स, मोबाइल और गहनों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ में अजनबी व्यक्तियों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।

आपात स्थिति के लिए विशेष हेल्पलाइन

पुलिस ने आपात स्थिति में नागरिकों की मदद के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कंट्रोल रूम नंबर 112 पर काल करके कोई भी व्यक्ति आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन भी लगातार गश्त पर रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। एसएसपी ने शहर निवासियों से अपील की है कि वे इस दौरान खुद भी सावधानी बरतें और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को तुरंत दें।